Un 8 marzo online, per riflettere e per celebrare l’energia e la passione delle donne

Un 8 marzo particolare quello del 2021. Anche la Giornata internazionale della donna deve fare i conti con le restrizioni legate alla pandemia, ma trova nuove strade per continuare la riflessione sui diritti, sulla parità di genere e purtroppo anche sulla violenza. Ecco alcune delle iniziative organizzate in provincia:

ARCISATE – Dopo le iniziative dell’assessorato alla Gentilezza rivolte alle “piccole donne”, sabato 6 marzo si inaugura nella piazza centrale di Arcisate una panchina rossa, simbolo dell’impegno della comunità contro la violenza sulle donne. Alle 15 l’inaugurazione, con letture e brani musicali – Leggi

BESNATE, CASSANO MAGNAGO, SARONNO – Lunedì 8 marzo un evento in streaming proposto dal festival “Storie di Cortile” ideato da Andrea Parodi. Appuntamento con importanti artisti internazionali, tra cui Francesco Baccini, Alberto Fortis, Roy Paci, Chris Jagger, Donatella Finocchiaro – Il programma

BUSTO ARSIZIO, GALLARATE, SOMMA LOMBARDO – Dai sacchetti del pane ai biglietti nei mazzi di fiori. Due belle iniziative legate alla campagna di Eva Onlus per invitare le donne a denunciare la violenza subita da parte degli uomini in un quadro complicato dalla pandemia – L’articolo

DAVERIO – Lunedì 8 marzo alle 18.30 è in programma “Gli occhi delle donne – Storie di coraggio al femminile e di violenza di genere nella letteratura e nella realtà”, un’iniziativa online organizzata per la Giornata internazionale delle donne dal Comune e dalla biblioteca di Daverio, con la partecipazione della scrittrice Sara Magnoli – Leggi

TRADATE – Lunedì 8 marzo, alle 21, omaggio del Gat alle donne scienziate in collegamento con Chiara Mazzucchelli, astrofisica di Cassano Magnago, responsabile di due dei telescopi più importanti al mondo – Leggi

VARESE – In occasione della Festa della Donna, il poliambulatorio CDI Varese propone un’iniziativa di prevenzione a tutte le donne che lunedì 8 marzo potranno sottoporsi – gratuitamente e su prenotazione – al Pap Test, lo screening citologico che permette di individuare lesioni precancerose e cancerose della cervice uterina – Leggi

SPORT – La “Corsa Rosa” della Uisp quest’anno sarà virtuale. E anche Varese parteciperà. Tra il 6 e l’8 marzo si può correre (individualmente o insieme al proprio gruppo) per la storica manifestazione promossa dalla Uisp bresciana e dedicata alle conquiste delle donne. Ecco come fare per ritirare le magliette e inviare le proprie foto – Come partecipare

STORIE DI DONNE – Una donna tenace, una madre attenta e una lavoratrice in cerca di un impiego, in un mondo del lavoro dove la disparità di genere è ormai sempre più evidente. Michela Ceriani, 37enne di Busto Arsizio ex dipendente del Mercatone Uno di Legnano, in occasione della “Festa della Donna” ha raccontato il suo 2021 – Leggi