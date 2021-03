Un anno fa l’inizio del primo lockdown nazionale: le immagini delle città del Varesotto deserte

Un anno fa, il 9 marzo del 2020, una nuova parola entrava nel vocabolario della pandemia con il quale da lì in poi gli italiani dovranno fare i conti: è la parola lockdown. Un anno fa, infatti, è la data in cui il premier Conte comunicò la decisione di applicare il lockdown generale in tutto il Paese che trasforma l’Italia in una “zona protetta”.

I Lombardi, per la verità, avevano avuto qualche ora in più per prendere dimestichezza con una decisione che per i mesi a seguire avrebbe cambiato il volto, i suoni, le abitudini delle nostre città. Quel clima nuovo, che entrò a far parte della nostra quotidianità, lo avevamo immortalato in un video girato nelle città della nostra provincia in una domenica di aprile. Rivedere oggi, ad un anno di distanza, quelle immagini fa ancora molto effetto (vedi video in copertina a questo articolo).

Il podcast di Varesenews

“Kronos e Kairòs racconti di una pandemia” è una serie di podcast prodotta da Varesenews per ripecorrere il 2020 così complesso e diverso: tutti ne siamo stati cambiati, tutti ci portiamo dietro un ricordo indelebile (ASCOLTA TUTTE LE PUNTATE)

Le tappe della pandemia fino al lackdown

31 gennaio: Primi due casi di contagio sul territorio italiano. Sono due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma.

21 febbraio: Primo caso di coronavirus in Italia. Il paziente uno è un trentottenne di Codogno in provincia di Lodi in Lombardia.

22 febbraio: Il governo dichiara “zona rossa” Codogno e altri dieci comuni vicini, e Vo’ in Veneto.

23 febbraio: 89 casi in Lombardia. Vengono chiuse le scuole, i cinema, musei e bar e ristoranti dopo le sei di sera.

25 febbraio: Primo caso di coronavirus in Canton Ticino: è un 70enne ricoverato a Lugano

26 febbraio: Una dipendente della Regione è positiva al virus. Il Presidente Attilio Fontana in isolamento preventivo.

28 febbraio: Primo caso di Coronavirus in provincia, è un 74enne in osservazione a Busto Arsizio.

4 marzo: Chiudono tutte le scuole in Italia.

7 marzo: Primi due morti in provincia di Varese per il covid-19.

8 marzo: Superati i 5000 casi in Italia.

La Lombardia è in lockdown. “Spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità“.