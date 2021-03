Un anno fa moriva di covid il dottor Roberto Stella

Esattamente un anno fa moriva, a causa del covid 19, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Varese, Roberto Stella. La sua scomparsa del medico bustocco, molto conosciuto in ambito provinciale e regionale, provocò grande tristezza perchè avvenne in uno dei momenti più bui per l’intero Paese e cioè l’esplosione della pandemia da coronavirus che portò alla chiusura totale dell’intera nazione con la lunga scia di morti che seguirono. La morte del dottor Stella colpì molto proprio perchè era uno dei medici di base in prima linea contro il virus che ha sconvolto il mondo.

Chi era Roberto Stella

Oggi in molti ricordano il suo sacrificio. Lo ha fatto il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ricordando con un post su facebook che a settembre dello scorso anno il suo nome venne inciso a imperitura memoria sulle grandi lapidi che a Palazzo Gilardoni ricordano i cittadini benemeriti, coloro che hanno fatto qualcosa di grande per Busto Arsizio.

Lo farà l’Ordine dei Medici di Varese con un appuntamento in Regione Lombardia che si terrà proprio oggi alle 18. «Roberto ha accompagnato la vita delle istituzioni, nazionali e regionali e anche la vita di PoliS – Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo. Egli è stato per lungo tempo il coordinatore didattico del corso di formazione in medicina generale» – scrive l’ordine sul proprio sito, nell’annunciare l’evento.

Vogliono ricordarlo per come è possibile fare oggi, attraverso un evento live: insieme alla moglie, signora Daniela, ospiteremo una serie di contributi in ricordo di questa preziosa figura di medico e di uomo. Una parte dei contributi sarà raccolta precedentemente, mentre in live si alterneranno a momenti musicali e di lettura di testi.

Interverranno amici e colleghi del Ministero, della Fnomceo nazionale e regionale, suoi alunni.

Sarà anche l’occasione per presentare due iniziative importanti:

– “L’associazione Roberto Stella ex alunni del corso MMG”, che prenderà avvio quel giorno;

– il “premio Roberto Stella”, dedicato alle migliori tesi di medicina generale presentate in tutta Italia.

Qui potete seguire l’evento in streaming