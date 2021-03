Un anno di solidarietà con One Mater Away: tutti i sostenitori in una maglietta

In un anno sono riusciti a donare più di 10 mila euro agli ospedali varesini per la lotta contro il Covid19 e dato vita a un brand che utilizza il 100% del ricavato in beneficienza con una gestione della catena di distribuzione totalmente sostenibile e “made in Varese”. Sono i ragazzi di ONE MATER AWAY, quelli che il 13 marzo del 2020 hanno lanciato le magliette “PLEASE STAND ONE METER AWAY” il cui ricavato è stato interamente devoluto alla raccolta fondi del Circolo della Bontà per la lotta contro il Covid.

Oggi, a un anno esatto di distanza, i ragazzi di “One Meter Away” per festeggiare creano una maglietta di ringraziamento, con tutti i nomi delle persone che hanno supportato la loro iniziativa in questi mesi, acquistando o parlando di One Mater Away: “Il cammino è stato duro – raccontano con riferimento alla montagna stampata sulla maglia – ma ora, si inizia a vedere una piccola luce in fondo al tunnel. E solo grazie a voi sostenitori”. Che poi sula maglia sono il sole, il cielo, l’orizzonte.

“A un anno, siamo ancora qui – scrive Pietro Borghi, tra i promotori dell’iniziativa – Abbiamo la possibilità di far diventare questo brand il nostro lavoro. Nati per beneficienza in un periodo difficile, ci siamo inventati qualcosa che ha fatto del bene a tutti, e ne siamo estremamente orgogliosi”