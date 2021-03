“Un ascensore per Camilla e Gianni”, online la raccolta fondi

Un cavillo burocratico ha bloccato i rimborsi per la costruzione di un ascensore necessario a ovviare alle esigenze di due persone con disabilità. Così, grazie all’iniziativa di Cecilia Piazza, di Varese, è partita su GoFundMe una gara di solidarietà.

Camilla e “il Gianni” sono rispettivamente nipote e nonno e vivono in una casa a due piani a Varese insieme al resto della famiglia. Camilla è invalida al cento per cento dalla nascita, Gianni da qualche anno, anche a causa dell’età avanzata. Seppur nella difficoltà della loro condizione, trascorrono molto tempo insieme giocando e divertendosi.

Dopo l’aggravamento delle condizioni deambulatorie di entrambi, la mamma di Camilla ha fatto costruire un ascensore esterno, terminato lo scorso dicembre. La famiglia ha anticipato le spese sapendo che avrebbe poi usufruito del rimborso regionale riguardante gli abbattimenti delle barriere architettoniche negli edifici privati.

“Abbiamo scoperto però che secondo la circolare n.14032 del 15/12/2009 della Regione Lombardia non si ha diritto al rimborso se i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda. È stato un brutto colpo per tutte. Ci siamo sentite abbandonate per l’ennesima volta” scrive Cecilia, sorella di Camilla. Ed è per questo motivo che la famiglia Piazza si è ritrovata in grosse difficoltà economiche e ha lanciato una la campagna online che ha già raccolto più di 17mila euro in un mese e mezzo, forte di 266 condivisioni. L’obiettivo è arrivare a 30mila euro.

“Non si parla mai di isolamento sociale – conclude Cecilia Piazza – problematica di cui i nuclei familiari con persone disabili sono colpiti da molto prima della pandemia attualmente in corso”.

La raccolta è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/gfm/un- ascensore-per-camilla-e-gianni