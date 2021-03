“Un milione di piccole cose” nel nuovo album di Andrea Fornari

“Un milione di piccole cose” è il nuovo album di Andrea Fornari disponibile dal 2 aprile su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Ghost Records.

Andrea Fornari è un cantautore polistrumentista nato a Torino il 24 luglio 1987. Nel 2016 pubblica il suo primo EP dal titolo “Home” (Ghost Records), scritto e prodotto in Lussemburgo, dove Andrea ha vissuto per 4 anni.

Il videoclip del primo singolo “Stormy Water” (realizzato da Mauro Talamonti) riceve una candidatura ai “Luxembourg Music Awards”, aggiudicandosi il premio della giuria. Nel 2018 pubblica il suo primo album “ERA” (Ghost Records), anticipato dal singolo “Monday Morning Light”. I brani contenuti all’interno di “ERA” entrano a far parte della colonna sonora di Untraditional 2, serie tv ideata da Fabio Volo. Il 7 febbraio 2020 esce l’EP “TEMPO”, una raccolta di tre brani che anticipano un grande cambiamento. Tre canzoni che chiudono un ciclo e ne riaprono un altro, “una danza leggera,” come afferma lo stesso Fornari: “un viaggio all’interno della giungla di pensieri e parole che ognuno di noi si porta dentro”.

Il 18 settembre e il 30 ottobre 2020 sono rispettivamente usciti i due singoli “Muraglia cinese” e “Supernova”, i primi in italiano, che hanno posto le basi per la presentazione del nuovo progetto dell’artista.

“Un milione di piccole cose” è un album sincero e diretto che, senza troppi giri di parole, arriva dritto al cuore dell’ascoltatore: grazie a una scrittura pop ed emotiva, Andrea Fornari racconta della vita, la sua che è anche un po’ quella di tutti noi. Il cantautore torinese canta di quel milione di piccole cose che fanno parte del suo mondo, variando tra diversi generi e unendoli in dieci brani che sono in grado di far coesistere ritmiche a tratti dance e urban con arpeggi di chitarra.

Andrea Fornari apre quindi le porte della sua testa e del suo cuore, in un universo delicato e allo stesso tempo ruvido, fatto di un ampio spettro di colori ed emozioni e spiega: «Un milione di piccole cose contiene parti di me; tutte le canzoni del disco cercano di raccontare delle storie attraverso immagini e sensazioni. Il disco é una danza leggera nello spazio, nel mio universo: ho cercato di scavare nella terra delle sensazioni vicine e lontane, avvolto dal silenzio di questo periodo, provando a raccontare la fragilità e la forza che coesistono in ognuno di noi».

L’album è stato scritto e composto da Andrea Fornari, prodotto, mixato e masterizzato da Maurizio Chiaro. I brani “Nel cosmo (Remix)” e “Solo mai” sono stati coprodotti da Waxlife e Maurzio Chiaro. L’artwork è a cura di Mauro Menin.