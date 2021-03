Un numero speciale del bollettino dell’ordine dei Medici e Odontoiatri e un incontro live dedicati al dottor Stella

Giovedì 11 marzo 2021, ad un anno dalla scomparsa del dottor Roberto Stella, a lungo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Varese, tra i primi medici caduti nella dura battaglia contro il coronavirus, sarà pubblicato un numero speciale del Bollettino dell’Ordine, una pubblicazione on line (apparirà sul sito web Omceova) che da questo numero vede come direttore responsabile il Presidente dell’Ordine, Dottoressa Giovanna Beretta, e come Direttore editoriale il dottor Dino Azzalin.

Scrive il Presidente dell’Ordine, dottoressa Giovanna Beretta, nel suo editoriale: “Ricordiamo il dottor Stella attraverso testimonianze, riflessioni, immagini. Tanti sono coloro che hanno conosciuto e apprezzato il nostro collega, in circostanze diverse, in momenti diversi, e che a questa pubblicazione hanno voluto affidare il loro pensiero. Era una scelta doverosa, da parte della nostra redazione, quella di ripartire da qui, nella continuazione di un impegno che Stella portò avanti per anni con passione e che oggi diventa un compito che desideriamo svolgere al meglio”.

Numerose ed autorevoli le firme di questo numero speciale del bollettino dedicato al Dottor Stella: il dottor Filippo Anelli, Presidente Nazionale FNOMCeO, Raffaele Iandolo, Presidente CAO Nazionale, il Professor Alessandro Colombo, Direttore Accademia Sanità Polis Lombardia, il Professor Giulio Carcano, Presidente Scuola di Medicina presso l’Università dell’Insubria.

Il numero propone anche un’intervista esclusiva a Massimo Stella, figlio dell’ex Presidente dell’Ordine varesino, che ha fatto la scelta di vestire il camice bianco come il padre.

Il bollettino si chiude con l’intervista al presidente dell’Ordine dei Medici, dottoressa Giovanna Beretta, e al Presidente della Cao di Varese, dottor Stefano Casiraghi, sul futuro delle professioni dei Medici e degli Odontoiatri.

Tra le iniziative in ricordo del dottor Roberto Stella si segnala anche l’evento live organizzato, giovedì 11 marzo alle ore 18, da Polis – Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo, di cui Stella è stato a lungo coordinatore didattico del corso di formazione in medicina generale: qui il link per partecipare . Interverranno amici e colleghi di Stella, e sarà anche l’occasione per presentare “L’associazione Roberto Stella ex alunni del corso MMG” e il “premio Roberto Stella” dedicato alle migliori tesi di medicina generale presentate in tutta Italia.