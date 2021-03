Un numero verde per prenotare visite ed esami negli ospedali della Sette Laghi

Da lunedì 15 marzo sarà attivo in via sperimentale il numero verde 800 775 330 per prenotare visite ed esami nelle sedi dell’ASST Sette Laghi.

Il servizio entra in funzione in via sperimentale per una settimana, negli orari 9.00-16.00, dal lunedì al venerdì, per poi entrare a pieno regime dalla settimana successiva (dal 22 marzo).

Il servizio si propone di completare l’offerta delle modalità di prenotazione così da ridurre al minimo la necessità di accedere fisicamente alle strutture ospedaliere.