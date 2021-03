Un referendum per togliere le auto dal Sacro Monte: La Civica propone, Azione rilancia

Un referendum cittadino per chiedere ai varesini se vogliono un Sacro Monte riservato ai pedoni, dove le auto, che non siano di residenti, non possano arrivare fino in cima.

A parlarne per primo è Mauro Gregori, leader della lista “La Civica” che nella sua pagina “Varese la vedo così” spiega: «Sono sempre piu’ convinto che una consultazione cittadina, magari in occasione delle prossime amministrative (quindi a costo quasi zero) sia la soluzione. Terminerebbero finalmente decenni di discussioni sul Sacro Monte, sulla sua fruibilita’, sulla sua inespressa vocazione turistica».

Gregori continua: «E’ troppo bello il nostro Sacro Monte e lo sappiamo tutti… Il tutto esaurito nei fine settimana, al Sacro Monte, invaso dalle auto, e’ ormai abitudine consolidata, le proteste dei cittadini e dei ristoratori che non riescono a lavorare serenamente sono all’ordine del giorno, i residenti spesso non trovano un posto dove lasciare la propria auto, mentre invece il posto dovrebbe essere loro garantito. Facciamo vivere il Sacro Monte ma con sensatezza ed in modo serio e definitivo».

AZIONE VARESE RACCOGLIE LA SFIDA: “APPOGGIAMO CON DETERMINAZIONE L’IDEA”

I primi a raccogliere la proposta di Mauro Gregori e della sua La Civica sono i militanti di Varese in Azione, che in una nota hanno messo nero su bianco che «Varese in Azione appoggia con determinazione la consultazione popolare sul Sacro Monte e la sua pedonalizzazione proposta da “La civica”» .

Nella nota spiegano inoltre: «Il Sacro Monte versa da decenni in condizioni critiche, malgrado la sua intrinseca bellezza ed il suo patrimonio che fregia la nostra città di un patrimonio di cultura attrattiva, in particolare a causa delle problematiche legate alla sua fruibilità. L’assedio al nostro sito Unesco, da parte delle auto, nei fine settimana è qualcosa di insostenibile.

Un tema che si trascina da decenni e che nessuna amministrazione cittadina ha affrontato compiutamente e con risoluzione. Un referendum tra i cittadini sarebbe “la chiave di volta” per uscire finalmente dall’immobilismo e dalla confusione, non possiamo pertanto che essere favorevoli al suo svolgimento. Invitiamo perciò l’amministrazione Galimberti ad essere “coraggiosa” ed a predisporre una tale rivoluzionaria consultazione tra i cittadini. ».

LA PROPOSTA PER IL SACRO MONTE LANCIATA DA LA CIVICA E SOSTENUTA DA AZIONE

La proposta da sottoporre ai cittadini per entrambe le formazioni è la stessa, visto che Azione ha accolto in toto la proposta de La Civica, ed è questa: «Chiudere al traffico veicolare il Sacro Monte e valutare la creazione di un parcheggio dedicato e non invasivo, nei pressi della stazione di partenza della funicolare, con uno studio approfondito e scevro da ideologie precostituite; Pensare ad autobus che partano con tempi ravvicinati dalle stazioni; creare biglietti cumulativi tra treno, autobus, funicolare con libero accesso ai musei».