Un nuovo segnale internazionale dedicato alle donne per chiedere aiuto, lo promuove Isabella Tovaglieri

L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri, da qualche tempo impegnata in una campagna contro il revenge porn e la violenza di genere, lancia una nuova iniziativa che si chiama “Signal for help”, un segnale di aiuto per le donne da diffondere il più possibile perchè tutti siano consapevoli nel caso vedessero una donna eseguirlo: «Con una foto e un semplice clic possiamo contribuire a combattere la violenza contro le donne, diffondendo attraverso i social media il nuovo segnale internazionale per comunicare una violenza e chiedere aiuto. È fondamentale che più persone possibile siano in grado di utilizzare e riconoscere il #SignalForHelp: se hai bisogno di essere soccorsa, usa questo segnale, se invece vedi che qualcuno si rivolge a te con questo strano saluto, non esitare e chiama il 1522!».

Con queste parole l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, membro della Commissione FEMM del Parlamento europeo, ha lanciato oggi una sfida social invitando quattro colleghi a fare un selfie mimando il #SignalForHelp – la mano alternativamente aperta e chiusa con il pollice piegato all’interno – e a inviarlo a loro volta ad altri quattro contatti per dare vita a una catena di sensibilizzazione che insegni alle vittime a denunciare una violenza in modo discreto, e a tutte le altre persone a riconoscere una richiesta di aiuto per poter allertare immediatamente le Forze dell’Ordine.

«Durante i diversi lockdown – spiega Tovaglieri – la violenza e i reati contro le donne sono aumentati in modo esponenziale in tutto il mondo, soprattutto la violenza domestica, a causa della convivenza forzata di molte donne con il proprio aguzzino. Insieme, in modo semplice, possiamo combattere e fermare questa preoccupante escalation di aggressioni e prevaricazioni, divenuta ormai una vera e propria pandemia nella pandemia».