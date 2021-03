Chef Davide Aviano torna a Varese: l’addio alle Langhe e l’impegno in famoso hotel

Ci sono una notizia triste e una felice racchiusi nel messaggio che Davide Aviano, uno dei semifinalisti di Masterchef 7 (è arrivato al 4 posto, quando vinse Simone Scipioni) lancia dalla pagina Facebook della sua Locanda del Centro di Castiglione Faletto, nelle Langhe. E’ un messaggio di addio, dopo solo un anno di gestione.

Ciò che ci caratterizza da sempre è il credere nei sogni…ed ogni nostra scelta è sempre stata fatta con il cuore… Quando abbiamo deciso un anno fa di aprire la nostra Locanda qui nelle Langhe, eravamo ebbri di gioia. Abbiamo investito tutto di noi stessi: passione, fatica, risparmi.

E il giorno dell’inaugurazione ci siamo guardati attorno sorridendo perché avevamo realizzato quello che per noi era Locanda: accoglienza, desiderio di offrire sempre il meglio sia per il cibo che per il vino.

E’ stato un anno ricco di soddisfazioni ma anche tanto difficile e non prevedibile.

Per questo, con tanta tristezza nel cuore, abbiamo deciso di cedere la nostra Locanda. Noi torniamo a Varese per inseguire nuovi sogni e nuove avventure.Ringraziamo tutte le persone che sono venute a trovarci in Locanda…per il supporto, per i complimenti, per gli incoraggiamenti.

Un anno, però, cruciale: era febbraio 2020 quando aprivano le porte della loro locanda con camere in una delle zone turistiche più gettonate d’Italia, a pochi giorni dal primo lockdown nazionale.

UN’APERTURA IN LOCKDOWN

«Noi abbiamo aperto il 7 febbraio, precisamente. Dopo un mese è arrivato il Covid – spiega Davide Aviano – Di fatto abbiamo lavorato 5 mesi, con grandissimi investimenti iniziali. Cosi abbiamo preso questa decisione, molto sofferta ma necessaria: abbiamo preferito andarcene con i conti a posto che rischiare di non pagare chi ha lavorato con noi».

Del resto le prospettive, in quelle zone, non sono a breve termine: «È una zona che lavora prevalentemente di turismo, soprattutto proveniente da USA, Brasile, Asia e nord Europa – spiega- Turisti che chissà quando torneranno in quelle zone».

Ma la buona notizia è che Davide e Annalisa, la sua amatissima moglie, tornano a casa: la loro avventura continua e prosegue all’ombra della torre civica. «Ho pensato di tornare a casa: il pubblico di Varese ci ha mostrato tantissimo affetto. In moltissimi sono venuti a trovarci nelle Langhe, ma ci hanno supportato anche da lontano: quindi abbiamo pensato che fosse bello ripartire da casa nostra».

IL PROGETTO VARESINO: CUCINA GOURMET SOTTO LA TORRE CIVICA

In che modo?: «Il progetto è lo stesso di Castiglione Faletto, ma con una società piu ampia – continua Davide – Con me infatti ci sono altri tre soci, che ringrazio molto per la possibilità che mi hanno dato di ripartire qui. Io non sono andato via dalle Langhe a cuor leggero, e ho preso in considerazione anche l’ipotesi di tornare a lavorare in ospedale. Ma questo mestiere mi ha dato tanto e mi hanno convinto che ho ancora molto da dare: per questo li ringrazio per averci supportato nel continuare a permettere a me e Annalisa di gestire un ristorante cosi straordinario».

Di quale ristorante si tratta? «È il Pinocchio 1826, cioè il ristorante all’interno dell’Art Hotel. È un posto bellissimo, che fin da subito mi ha colpito per l’eleganza, il romanticismo, insomma la sua bellezza. Ho colto un’occasione speciale per avere in un colpo solo una sede affascinante e una posizione centrale. E devo ammetterlo: quando comincio a lavorare la mattina vedo la torre di piazza Monte Grappa e sto bene».

Sei già in cucina? «Si, noi siamo già al lavoro. Siamo però vincolati dal covid: siamo operativi dunque solo per i clienti dell’hotel, mentre nel frattempo abbiamo ideato un menu delivery, che presto partirà concretamente: quando, lo diremo sui social. E il primo menu speciale sarà quello di Pasqua».

INSIEME AD ANNALISA: PER LA NUOVA AVVENTURA LA “FAMIGLIA” SI ALLARGA

Chi porti con te in questa nuova sfida? «Innanzitutto, Annalisa, mia musa e compagna d’avventura: ma dalle langhe mi porto anche il mio secondo, che ho conosciuto lì: si chiama Vincenzo, ha 27 anni, è di Torino ma campano di nascita: ormai fa parte delle famiglia. Inoltre, poichè la nostra idea è quella di fornire un servizio gourmet molto curato, basandoci non solo sulle materie prime del territorio ma anche sul servizio, a fianco di Annalisa in sala ci sarà anche una persona di straordinaria esperienza in merito: Stefano Carnelli, già Maitre del Gallia a Milano».