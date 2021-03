Un webinar su donne imprenditrici, pandemia e fondi europei: se ne parla con Romana Dall’Erba

Appuntamento con il webinar “Donne Imprenditrici, dalla Pandemia al Next Generation Europe”, venerdì 5 marzo alle ore 15.00, organizzato da Impresa Donna di Confesercenti. Con l’approssimarsi dell’8 marzo, Festa della Donna, il Coordinamento Nazionale Impresa Donna Confesercenti ha ritenuto di estrema rilevanza e necessità creare un momento di incontro, di riflessione ad un anno dall’inizio della pandemia.

Per questo motivo è stato creato un webinar dove si confronteranno quattro donne, tutte e quattro imprenditrici e con ruoli istituzionali di rappresentanza nel sistema associativo di Confesercenti. Racconteranno le loro esperienze vissute in prima persona, condividendo le loro testimonianze in un’ottica di resilienza e di propositività, con l’obbiettivo di creare rete e di affrontare al meglio il periodo complesso e difficile in cui ci troviamo.

Interverranno:

Anna Maria Crispino – Presidente Nazionale Impresa Donna,

Francesca Costa – Presidente Confesercenti Palermo,

Raffaella Altamura – Presidente Confesercenti Bari,

Romana Dell’Erba – Presidente Impresa Donna Confesercenti Lombardia.

L’iniziativa sarà moderata dalla giornalista Catia Acquesta, e sarà trasmessa presso la piattaforma ZOOM. La partecipazione sarà gratuita basterà inviare una mail d’iscrizione all’indirizzo: impresadonna@confesercenti.it.

L’impegno dell’Associazione è quello di accompagnare il maggior numero di imprese ed imprenditori ad affrontare e superare l’evoluzione in atto nel triennio 2020/2023, con tutti gli strumenti possibili: formazione, digitalizzazione, nuovi modelli contrattualistici, bandi e credito.

La presidente di Impresa Donna Lombardia la dott.ssa Romana Dell’Erba, laureata in Biotecnologie Biomediche, consulente e formatrice aziendale, dal 2015 socia di due punti vendita nel settore della ristorazione a Varese; associata a Confesercenti dal 2016 , si racconterà per condividere best practice e testimonianze vissute in prima persona in ambito imprenditoriale, con lo scopo di essere di esempio per tutte quelle donne che vogliono realizzare il sogno di fare impresa, conciliando tutte le sfere che una donna può e deve curare.

Di seguito l’estratto del suo intervento del Webinar “Donne Imprenditrici, dalla Pandemia al Next Generation Europe”, venerdì 5 marzo alle ore 15.00: