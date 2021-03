Un weekend per parlare d’ambiente, futuro e creatività oltre a festeggiare tutti i papà

Il weekend si apre con la Festa del Papà e il nostro giornale apre uno spazio per fare gli auguri. Diversi gli eventi digitali per chi ama l’arte, la letteratura, la musica e l’ambiente.

SPECIALE FESTA DEL PAPA’

AUGURI – Auguri papà! Te lo dico con Varesenews. Il nostro giornale apre uno spazio a tutti i figli, grandi o piccoli, che vogliono mandare un messaggio di auguri in occasione della festa del 19 marzo. Ecco come fare – Leggi l’articolo

GALLARATE – Papà protagonista, da leggere insieme. Il nuovo ciclo di eventi promosso dal Sistema Bibliotecario Consortile Panizzi e Nati per Leggere Lombardia inizia domenica 21 marzo – Leggi l’articolo

BAMBINI – Festa del papà 2021: tempo e giochi da condividere con i figli. Il 19 marzo i papà festeggiano con i figli condividendo giochi di lotta o di coccole, fatti i strategie o di avventure, magari una lettura e anche una ricetta – Leggi l’articolo

EVENTI

MILANO – L’impegno del Fai per l’ambiente nel convegno nazionale 2021. Ci sarà anche il ministro Franceschini tra gli ospiti del venticinquesimo convegno del Fondo ambiente italiano in programma per sabato 20 marzo – Leggi l’articolo

VARESE – Tornano i weekend culturali di Varesecorsi. Ritornano gli appuntamenti del fine settimana dedicati alla cultura, alla storia e all’arte, in modalità online. Prenotazione gratuita – Leggi l’articolo

BESOZZO – Il comune di Besozzo propone un incontro online su Alda Merini e Coco Chanel. Ospite la giornalista e scrittrice Annarita Briganti che parlerà di due artiste che con il loro lavoro e la loro personalità hanno segnato la storia del ‘900. Appuntamento per la sera di venerdì 19 marzo – Leggi l’articolo

VARESE – Un sit-in in piazza per dire no alla violenza contro le donne. L’evento sabato 20 marzo dalle 18 alle 20, organizzato dal Circolo della Cultura e dell’Ambiente Tricolore – Leggi l’articolo

VARESE – Ciclo gratuito di incontri digitali per scoprire gli impollinatori e perché sono così importanti per noi. Quattro esperti per 5 incontri e uno spazio aperto ad approfondimenti e curiosità. Il primo appuntamento è con Carlo Morelli, entomologo, e sarà questo venerdì, il 19 marzo – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Due incontri per parlare di contraccezione con Layla Aps di Somma Lombardo. Gli incontri – adatti per un pubblico di ampia fascia d’età – verteranno sui vari metodi contraccettivi e sulla conoscenza degli apparati riproduttivi – Leggi l’articolo

TRADATE – TorniAMO a scuola: manifestazione anche a Tradate. L’iniziativa per chiedere la riapertura delle scuole sarà domenica 21 marzo alle ore 15.30 in via Gramsci, nel piazzale antistante le scuole – Leggi l’articolo

VARESE – Arriva la job weeks, a Varese si parla del futuro dei giovani. Lo sportello Informagiovani di Varese presenta un fitto calendario di incontri incentrati sul rapporto tra mondo del lavoro e giovani – Leggi l’articolo

ARTE E LIBRI

GALLARATE – La vita e l’opera di Degas in diretta Facebook. Nuovo appuntamento del Museo Maga domenica alle 17.30 dedicato agli artisti Impressionisti – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Anche Marilù Oliva, candidata al Premio Strega alla Bottega degli Abbracci. Sei incontri letterari nel salotto virtuale della libraia Laura Orsolini per “resistere alla quarantena” e conoscere tanti autori – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Il Concerto di Primavera in streaming con Musikademia dal Teatro Sociale. Appuntamenti sui canali YouTube e Facebook di Musikademia venerdì 12 e 19 marzo. In tempo di pandemia è necessario trovare vie alternative per la fruizione culturale – Leggi l’articolo

VARESE – Coro e Orchestra sinfonica Amadeus ripropongono il concerto del 2014 al Palace Hotel. Venerdì 19 Marzo un altro concerto della stagione “Itinerari Musicali” di Amadeus. Un Palco all’Opera presenta arie, ouverture e intermezzi dell’opera lirica italiana – Leggi l’articolo

TURISMO

VIAGGI – Cinque parchi del Canton Ticino da visitare quando si potrà tornare a viaggiare. La primavera porta le prime fioriture sul lago Maggiore. Per tornare a visitare questi luoghi però si dovrà aspettare – Leggi l’articolo

Foto d’archivio, da Pixabay e Freepik