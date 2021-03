Undici cassonetti illegali rimossi: “Contro il mercato illegale, e per il riuso corretto degli abiti”

Da settimane l’Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Varese è impegnato nel lavoro di sensibilizzazione verso aziende e cooperative sociali attive nella raccolta di abiti usati, invitando alla regolarizzazione dei cassonetti anonimi e di quelli fuori zona concessa.

Dopo aver censito e mappato i cassonetti presenti in città, si è provveduto ad avvertire i soggetti interessati. Undici cassonetti sono stati individuati come abusivi, posizionati senza alcuna autorizzazione: per nove di questi è stato sufficiente segnalare l’avvio dei controlli perché i cassonetti, magicamente, si siano dissolti nel nulla, mentre altri due sono stati rimossi direttamente dal Comune.

E’ la prima volta che Varese si attiva su questo fronte, un aspetto della legalità a volte sottovalutato.

I cassonetti abusivi, tra l’altro, spesso non vengono svuotati in modo regolare, restando strapieni per lunghi periodi e diventando un ricettacolo di inciviltà, con rifiuti tessili abbandonati a terra: la rimozione dei cassonetti illeciti diviene quindi anche una questione di decoro urbano.

«Il riciclo degli abiti usati è una risorsa importante per l’economia circolare – Dichiara Dino De Simone, Assessore Ambiente, Sport e Benessere – i rifiuti tessili possono essere impiegati in pratiche virtuose di riuso o riciclati trovando nuove applicazioni. Sempre più spesso in questo settore si infiltra un traffico illecito: anche per questo è fondamentale intervenire».