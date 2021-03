Università dell’Insubria e Consulenti del Lavoro insieme per un nuovo progetto condiviso

Mondo delle professioni e realtà universitarie creano un nuovo paradigma per la formazione basato sullo scambio continuo di competenze e opportunità. Nel contesto di una continua e propositiva collaborazione tra l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Università dell’Insubria, nasce una nuova convenzione capace non solo di promuovere e di incentivare l’accesso alla Professione tra i giovani laureandi ma anche di creare i presupposti per un più ampio sviluppo di programmi di studio, formazione e ricerca a beneficio degli studenti e dei professionisti e quindi, più in generale, a beneficio del territorio.

Un’anteprima di questo nuovo approccio congiunto sarà il webinar gratuito in programma mercoledì 17 marzo 2021 dalle ore 11 alle 13 e intitolato “Università dell’Insubria e Consulenti del Lavoro insieme per il Futuro del lavoro e della Professione” cui parteciperanno anche Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulente del Lavoro e Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, a testimonianza del valore innovativo e della grande attenzione posta su questo nuovo modo di concepire e vivere la formazione per i professionisti.

Oltre a rinnovare l’opportunità per i laureandi dei corsi di studio in Economia e Giurisprudenza di far coincidere i sei mesi di tirocinio richiesti dall’Università con 6 dei 18 mesi di praticantato necessari ad accedere all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, la nuova convenzione quadro consente ai due enti, Università e Ordine Professionale, di collaborare per creare delle esperienze che permettano agli studenti di avere maggiori strumenti non solo teorici, ma anche pratici per affrontare il mondo del lavoro, con progetti di studio o di ricerca e nuove aperture al mondo delle aziende.

«Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma – spiega la Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, Vera Lucia Stigliano – La nostra ambizione è arrivare a creare un corso di studi o un master universitario per l’accesso alla Professione del Consulente del Lavoro, partendo da un percorso di scambio di competenze virtuoso sia per la preparazione e la crescita degli studenti, sia per la formazione continua e l’aggiornamento di alto livello dei professionisti, sempre più imprescindibili in un mondo del lavoro che cambia velocemente».

Dichiara la Professoressa Barbara Pozzo, Direttrice del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture Università degli Studi dell’Insubria: “Come Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Cultura esprimo forte soddisfazione per questa collaborazione con gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Varese e di Como, che sono certa costituirà un ottimo punto di partenza per numerose iniziative importanti per i nostri studenti e per una più stretta collaborazione con il mondo del lavoro del territorio”

All’evento del 17 marzo, oltre ai Rappresentanti Nazionali dei Consulenti del Lavoro, parteciperanno anche i docenti Barbara Pozzo (Direttrice del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture), Andrea Morone (Professore di Diritto del Lavoro), Luca Salvatore Lucarelli (Consulente del Lavoro e Cultore di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi dell’Insubria) assieme ai Presidenti Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Vera Lucia Stigliano (Varese) e Paolo Frigerio (Como). Modera Marco Frisoni (Consulente del Lavoro e Docente di Diritto del Lavoro presso Università degli Studi dell’Insubria).