Uyba con le spalle al muro: a Scandicci è obbligatorio vincere

Mercoledì 31 marzo, ala Pala Rialdoli di Scandicci, la Uyba si giocherà il tutto per tutto nella gara 2 dei quarti di finale dei playoff contro le padrone di casa della Savino del Bene di coach Barbolini (inizio partita ore 17:30).

Il regolamento dei playoff 2021 infatti prevede la formula “al meglio delle tre” per passare dai quarti alle semifinali e dopo la sconfitta per 3-2 subita domenica alla e-work Arena, Gennari e compagne dovranno per forza vincere per portare la serie alla “bella”. In caso di sconfitta invece, la stagione biancorossa si concluderà in modo repentino.

Il team guidato da coach Musso ha lavorato molto – nel poco tempo a disposizione – per cercare di correggere quanto non ha funzionato in gara 1 e per tenere alte la concentrazione e la motivazione in vista di un impegno decisivo. Le ragazze in maglia Unet dovranno mostrare (di nuovo) tutto il loro carattere e la forza di un gruppo che ha saputo risollevare una stagione iniziata male e poi coronata nella semifinale di Champions e nell’accesso ai playoff come quarta classificata. Il materiale umano c’è, quello tecnico anche ma bisognerà capire se il serbatoio delle energie residue sarà sufficiente, anche alla luce della maratona di viale Gabardi.

Per la capitana Alessia Gennari l’impegno di Scandicci potrebbe rappresentare anche l‘ultimo in maglia biancorossa, visto che nella prossima stagione vestirà la maglia di Monza (e al suo posto potrebbe arrivare Lucia Bosetti). Intanto però, ringrazia i tifosi che sono stati vicini alla squadra e sottolinea il morale alto della squadra e la voglia di vendicare la sconfitta subita per approdare a gara 3: «Avere perso gara 1 avanti 2 set a 1 e 8-6 al quinto brucia. In questi pochi giorni abbiamo lavorato per trovare quella continuità che ci è mancata domenica, per sistemare qualcosa a muro perché ci hanno “usate troppo” e per limare qualche dettaglio. Siamo ancora vive, nulla è perduto e andiamo in Toscana per vincere e giocarci poi tutto sabato alla E-work arena. Ci crediamo e vogliamo andare avanti, anche per dare una soddisfazione ai nostri tifosi che sono sempre eccezionali e che in settimana ci hanno accolti in tanti fuori dal palazzetto per darci la carica».

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Savino del Bene Scandicci: 3 Stysiak, 4 Malinov, 5 Popovic, 7 Pietrini, 8 Merlo (L), 9 Lubian, 10 Carocci (L2), 11 Cecconello, 12 Samadan, 13 Drewniok, 14 Vasileva, 16 Bosetti, 17 Courtney, 18 Camera. All. Barbolini.

Arbitri: Zavater e Santi.

Il programma di gara 2 dei quarti di finale dei playoff

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano (30 marzo, ore 20:30, diretta Rai Sport+ HD)

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio (mercoledì 31 marzo, ore 17:30)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara (mercoledì 31 marzo, ore 18)

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza (giovedì 1 aprile, ore 18:30)