Uyba senza sosta: Farfalle a Cremona per l’ultima di regular season

Un volo aereo con in testa l’impresa di Istanbul, una notte a casa e poi via verso Cremona: la Unet E-Work non ha il tempo di fermarsi e dopo aver conquistato la semifinale di Champions League va a chiudere la regular season di Serie A con il recupero del PalaRadi contro la E’più Casalmaggiore.

Squadre in campo questa sera – sabato 6, ore 18 – la sfida tra lombarde è già un antipasto dei playoff: la Uyba può addirittura aspirare a scalare due posizioni – dal sesto al quarto posto – in caso di vittoria ma anche di sconfitta senza punti per Scandicci. La quinta piazza, ora appannaggio di Chieri, è invece lontana due lunghezze. Chiudere seste, per le Farfalle, vorrebbe però dire ritrovarsi dalla parte opposta del tabellone rispetto all’imbattibile Conegliano, mentre in caso di quarto-quinto posto significa andare “in bocca” allo squadrone veneto in semifinale.

Vedremo se, almeno inconsciamente, questo peserà nel match di Cremona, una partita nella quale comunque le gambe e la tattica non saranno al 100% visto il tour de force affrontato dalle Farfalle negli ultimi giorni. Musso avrà a disposizione la squadra al completo, con le titolari che hanno potuto tirare il fiato negli ultimi due set contro l’Eczacibasi (a qualificazione centrata): chi è subentrato però, ha fatto ugualmente bene tanto da vincere la partita di coppa, un bel segnale per lo staff tecnico e per i tifosi.

Dall’altra parte della rete, agli ordini del grande ex Parisi, le cremonesi schiereranno in avvio la coppia brasiliana Marinho – Montibeller sulla diagonale principale, Stufi e Melandri al centro, Bajema e Kosareva in banda; formazione completata da Imma Sirressi nel ruolo di libero.

Casalmaggiore: 2 Stufi, 4 Partenio, 5 Sirressi (L), 6 Bonciani, 7 Montibeller, 8 Maggipinto, 9 Melandri, 10 Vanzurova, 11 Ciarrocchi, 14 Marinho, 15 Bajema, 18 Kosareva. All. Parisi.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Arbitri: Lot e Papadopol.

CLASSIFICA: 72 (24-0); Novara 55 (19-5); Monza 51 (18-5); Scandicci 45 (15-8); Chieri 44 (14-10); BUSTO ARSIZIO 42 (14-9); Cuneo 25 (10-14); Trentino 24 (8-15); Firenze (8-15), Casalmaggiore 22 (7-16); Bergamo 21 (6-18); Perugia 19 (7-16); Brescia 14 (2-21).

* tra parentesi le partite vinte-perse