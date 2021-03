Vaccinazioni agli over 80: agende sistemate e convocazioni distanziate all’ospedale di Varese

È tornata la tranquillità al centro vaccinale dell’ospedale di Varese. Dopo due giorni difficili dove personale sanitario e volontari hanno dovuto gestire 400 e 500 over 80 convocati alla stessa ora, l’agenda odierna organizzata da Aria, la società regionale che gestisce le prenotazioni, permette un ritmo adeguato con appuntamenti dilazionati. Tra le 8 e le 10.30 sono previste 160 anziani mentre le attività proseguiranno fino alle 15 con altre 171 persone.

Il caso Varese era stato sollevato in commissione Sanità di Regione da parte del consigliere del PD Samuele Astuti che aveva segnalato il problema al direttore generale del welfare Giovanni Pavesi. Era stato proprio il direttore a definire “ risolti” i problemi registrati in tutta la Lombardia, a partire dai 900 convocati al Niguarda. La segnalazione di Astuti ha indotto il dottor Pavesi a verificare l’organizzazione delle agende.

Oggi, sono attesi i 350.000 SMS ( o telefonate per chi ha fornito un numero di telefono fisso in sede di prenotazione) che assegnano gli appuntamenti agli over 80 ancora in attesa di vaccino. Secondo il direttore generale Pavesi, tutti gli anziani lombardi avranno ottenuto la prima dose entro il 6 aprile.