Vaccinazioni al via per forze dell’ordine e personale scolastico

Domenica 7 marzo sarà il primo giorno di vaccinazioni anticovid per le Forze dell’Ordine, attese nell’area formazione dell’Ospedale di Circolo.

Lunedì 8 marzo, invece, toccherà a insegnanti e personale scolastico che si saranno registrati sul portale regionale dedicato, che potranno ricevere il vaccino nelle sedi ospedaliere già attive, ovvero Varese, Luino, Angera e Tradate, a cui si aggiungerà anche Cittiglio.

Per quanto riguarda le Forze dell’Ordine, si tratta di circa 2.800 persone, afferenti a Polizia di Stato e personale di Questura e Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Carceraria e personale delle Case circondariali, Vigili del Fuoco e personale dell’Esercito Italiano, in servizio in tutto il territorio della Provincia di Varese, compreso l’aeroporto internazionale di Malpensa.

La vaccinazione di queste nuove categorie va ad integrarsi con l’attività vaccinale già in corso, in particolare con la prosecuzione della fase 1 ter, riservata agli over 80, e la conclusione della fase 1 bis.