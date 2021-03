Vaccinazioni anti Covid a domicilio, medici e Protezione civile di Cantello al lavoro insieme

E’ partita oggi, giovedì 25 marzo e proseguirà fino a domani, l’attività di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid a domicilio per gli ultraottantenni di Cantello allettati o impossibilitati ad uscire di casa per vari motivi fisici e clinici.

A supporto di questa attività, che interesserà una cinquantina di anziani del paese, è scesa in campo la Protezione civile che ha messo a disposizione l’Unità mobile ambulatoriale, un mezzo comunale attrezzato, in cui è stato ricavato anche un mini ufficio per sbrigare la parte amministrativa.

«Devo ringraziare tantissimo i nostri medici di base, molto operativi, la Polizia locale che è andata a recuperare i vaccini e i ragazzi della Protezione civile che anche in questa occasione si sono dimostrati fantastici – dice il sindaco Chiara Catella – Addirittura si sono fatti una mappa su Google per portare a destinazione tutte le dosi di vaccino agli anziani, tutti contattati preventivamente dai medici di base».

Il mezzo comunale che circola in paese con personale medico al seguito ha suscitato aspettative e speranze in diversi cittadini, soprattutto quelli con parenti anziani, ma su questo Chiara Catella non può dare al momento informazioni, come ha tenuto a chiarire in un messaggio su Facebook: «Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini al resto degli ultraottantenni e della popolazione, non ho nessuna informazione certa a riguardo e resto – piuttosto basita ed imbarazzata – in attesa di informazioni in merito che spero giungano quanto prima».

Intanto la situazione dei contagi a Cantello segnala 33 persone attualmente positive, a fronte di 369 persone guarite dall’inizio della pandemia. Nessun contagio fortunatamente nella casa di riposo San Giuseppe e nella comunità del Centro Gulliver. In paese si contano 8 decessi dall’inizio dell’emergenza, ma c’è anche una bella notizia: una cittadina che da poco ha compiuto i 100 anni ha superato il contagio da Covid 19 e da qualche giorno risulta tra le persone guarite.