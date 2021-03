Vaccinazioni negli ospedali della Valle Olona fino a maggio, poi saranno solo a Malpensafiere

A pieno regime avrà 30 linee vaccinali ma, il giorno dell’apertura, l’hub vaccinale di Malpensafiere avrà 10 linee ed effettuerà 1200 vaccini per poi incrementare progressivamente anche in base all’arrivo dei vaccini.

Il personale infermieristico, medico e amministrativo è dell’Asst Valle Olona che, fino a maggio, manterrà attive anche le altre postazioni: « Fino alla conclusione della fase 1 – spiega il direttore socio sanitario Marino Dell’Acqua – si manterranno aperte tutte le attuali sedi: gli ospedali di Gallarate e Saronno e l’area di Lonate Pozzolo. In quest’ultima sede e a Saronno si completeranno le convocazioni del personale scolastico mentre Gallarate e Saronno proseguiranno anche con i richiami della fase 1 bis per il personale sanitario degli studi privati, i dentisti, i farmacisti. Inoltre, nei nostri presidi continueremo a vaccinare i soggetti fragili, le categorie previste dal piano vaccinale regionale che otterranno l’iniezione direttamente in reparto. Continueremo, infine, a vaccinare in ospedale anche i disabili gravi e gravissimi e, per alcune categorie, anche i loro care giver. Riteniamo di concludere questa fase ai primi di maggio. Da quel momento, chiuderemo queste postazioni per trasferire tutto a Malpensafiere dove sono attivabili sino a 30 linee vaccinali. Noi siamo già in grado di implementare l’attività di questo grande hub: si riduce sensibilmente l’attività negli ospedali a mano a mano che si completa per cui si recupera personale. Il nostro impegno, però, è condizionato soprattutto dalla presenza dei vaccini».

Entro l’11 aprile, Regione Lombardia prevede di concludere la convocazione degli ultraottantenni dopodiché, dal 12 aprile partirà la convocazione degli over70 anni. Dal mese di maggio, quindi, l’intera campagna sarà concentrata a Malpensafiere con la convocazione di tutte le fasce di età progressivamente, fino ai 18enni.