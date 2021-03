Vaccinazioni over 80: tutti convocati entro il 6 aprile, in arrivo 350.000 SMS per gli appuntamenti

Da domani, giovedì 18 marzo, arriveranno oltre 350.000 SMS ( o con chiamata diretta) agli ultraottantenni ancora in attesa dell’appuntamento vaccinale. Lo ha assicurato il direttore dell’assessore del Welfare regionale Giovanni Pavesi secondo il quale, ad oggi, sono stati raggiunti il 35% dei prenotati almeno con prima dose ( escluse le RSA).

L’appuntamento potrà anche slittare nel tempo ma è un segnale chiaro che il sistema sta procedendo a contattare chi si era iscritto. L’obiettivo è quello di completare tutta questa fascia di popolazione subito dopo Pasqua, attorno al 6 aprile almeno con la prima dose.

Al temine dei grandi anziani, la campagna proseguirà con la Fase 2 dove saranno convocati gli over 70, a seguire gli over 60 e poi i sessantenni.

In questo momento, si è praticamente conclusa la Fase 1 dei sanitari ospedalieri e privati mentre procedono le convocazioni per categorie essenziali: forze dell’ordine, insegnanti e personale scolastico, operatori dei trasporti o delle carceri. Tra i prioritari anche i pazienti fragili e i grandi obesi che stanno ricevendo la chiamata: « Per chi non è seguito dagli ospedali o si rivolge a medici dell’ambito privato – ha raccomandato Pavesi – deve essere il medico di base a fare la segnalazione per la presa in carico. Pensiamo che si tratti di circa 350/400.000 persone».

In Regione Lombardia, attualmente si è utilizzato l’87% delle dosi di Pfizer, il 50% di Moderna e il 37% di Astrazeneca che è collegata ad insegnanti e forze dell’ordine , mai quasi completate.

Nessuna novità, infine, sull’ingresso del portale di Poste dove effettuare la registrazione: il dg Pavesi non ha ancora una data certa: « So che sono in corso simulazioni – spiega Pavesi – Il portale è già operativo in altre regioni più piccoli e meno complesse. Devo assicurare, però, che i problemi di convocazioni si sono ridotti e ormai ale agende delle aziende ospedaliere sono abbastanza allineate». Abbastanza, dato che a Varese proprio questa mattina le convocazioni concentrate ha creato qualche difficoltà.