Vaccini in azienda, Uil: “Regione Lombardia non coinvolge il sindacato”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Uil Lombardia

Ancora una volta le preoccupazioni e le dichiarazioni della UIL e dei sindacati vengono non solo interpretate in maniera differente da quello che è il loro contenuto, ma soprattutto vengono disattese da Regione Lombardia.

A livello unitario le OOSS si sono dette preoccupate dell’accordo che Regione ha fatto con Confindustria e Confapi per vaccinare le persone nelle aziende. «Lo abbiamo fatto – dichiara il segretario gnerale Uil Milano Lombardia Danilo Margaritella – non perché siamo contrari. Il sindacato si rende perfettamente conto che è necessario fare in fretta e vaccinare il più possibile, ma va fatto condividendo una cabina di regina che tenga conto di tutte le parti. Noi invece non siano stati affatto coinvolti».