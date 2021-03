Vaccini a Luino, la cortesia dei medici e la maleducazione degli utenti

La maleducazione degli utenti viene bilanciata dalla professionalità dei medici, come riporta questa testimonianza da Luino.

«Oggi, domenica 14 marzo, alle ore 17.08 ho accompagnato mia cognata ultraottantenne che aveva l’appuntamento per la vaccinazione anticovid, presso l’ospedale di Luino

Ci ha accolto lo staff medici/infermieri, cortesi e premurosi e con rammarico ci hanno informato che, a causa di utenti che sono mancati al loro appuntamento, avemmo dovuto aspettare che arrivassero altri 5 utenti che affannosamente stavano chiamando telefonicamente per anticipare il loro appuntamento. Questo perché una volta scongelata la vaccinazione di 6 dosi, deve essere inoculata in breve tempo a 6 persone», scrive Marcella di Germignaga.

«Ci hanno anche proposto di tornare domani, così faremo, e di questo li abbiamo ringraziati.

Ora, la gente si lamenta del disservizio vaccini ma poi, quanto si ha la possibilità di farlo non si ha nemmeno la buona educazione di telefonare al numero, chiaramente comunicato nella prenotazione, per disdire e posticipare. Ancora un ringraziamento a medici ed infermieri che hanno dedicato la domenica al servizio della popolazione», conclude Marcella.