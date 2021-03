Vaccini, Monti visita il cantiere per la realizzazione dell’hub di Rancio Valcuvia

«Ho avuto il piacere di fare un sopralluogo in compagnia del Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi, Gianni Bonelli, e del Presidente della Comunità montana del Verbano, Simone Castoldi, al cantiere per la realizzazione dell’hub vaccinale di Rancio Valcuvia. I lavori procedono speditamente anche nel fine settimana per allestire il punto vaccinale che sarà di riferimento per tutto il nord della provincia di Varese. Una zona facilmente raggiungibile con ampio parcheggio e una logistica adatta per quest’esigenza».

Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, a margine della visita all’area di Rancio Valcuvia su cui sorgerà il polo di vaccinazione contro il Covid-19.

«La Comunità montana ha messo a disposizione le risorse per la realizzazione dell’allestimento dell’area su cui sorgerà il polo vaccinale e per questo va il mio ringraziamento al Presidente e a tutta la squadra. Già dalla prossima settimana l’Esercito contribuirà alla costruzione della struttura e l’obiettivo è di terminare i lavori entro la prossima settimana», spiega Monti.

«L’ASST Sette Laghi – aggiunge – si è detta pronta a mettere a disposizione il proprio personale quando anche qui sarà possibile far partire la campagna».

«Oggi l’unico grande assente sono però i vaccini che speriamo arrivino in maniera cospicua quando tutto sarà pronto. Quando avremo le dosi vogliamo accelerare e per poter tornare a vivere. Sono sicuro che sarà un gran successo per tutto il nord della nostra provincia», conclude.