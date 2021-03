Vaccini, i tamponi e la scuola e Filippa che racconta Varese, nel podcast del 17 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 17 marzo e scelte per voi dalla redazione.

Quasi cinquecento anziani all’ospedale di Varese, in fila per il vaccino anticovid. Tutti convocati tra le 8 e le 10.30 del mattino. Il problema, ancora una volta, sta nel sistema di prenotazione da parte della centrale regionale di Aria che non ha rispettato l’agenda definita dal Circolo ma ha concentrato in due ore tutti i convocati. Da qui l’affollamento che, assicura l’ospedale, è stato comunque gestito con il rispetto delle distanze, anche grazie al lavoro dei volontari presenti.

Casi positivi a scuola: cambiano di nuovo le regole. La stretta su contatti e quarantene introdotta la scorsa settimana sull’onda della circolazione delle varianti, viene ridimensionata da una nuova delibera regionale che introduce un sistema misto. In sintesi per il rientro in comunità degli alunni basteranno i 14 giorni di quarantena e il tampone verrà effettuato solo in presenza di virus mutati. La delibera regionale, con le nuove indicazioni, entrerà in vigore nel fine settimana.

Le pasticcerie Zamberletti di Varese, chiudono per sempre. La notizia era nell’aria, soprattutto da quando, all’inizio del 2021, nessuno dei punti vendita rimanenti in Varese aveva più riaperto. Ora è stata ufficializzata anche con una lettera ai dipendenti e alla città in cui si spiegano le difficoltà e i motivi della scelta. Il marchio e i locali erano stati rilevati da Davide Steffenini della Dolce mente Srl che ha detto: “non possiamo più continuare, le ferite di questa Pandemia sono troppo grandi per poterle sopportare e l’azienda non può permettersi più di rimanere aperta. Abbiamo cercato di fare di tutto. Il mio primo e unico pensiero è stato quello di salvare i posti di lavoro, ma ora dobbiamo rinunciare”.

Con un volo in parapendio tra cielo lago e montagne, Filippa Lagerback racconta le bellezze del Varesotto con il suo stile e il suo sorriso. C’è anche la nostra provincia infatti nei video pubblicati sul suo profilo Instagram, nell’ambito del progetto Planetfil Experience

Filippa vive in provincia di Varese e su Instagram, dove conta oltre 661mila follower, promuove uno stile di vita green e sempre a stretto contatto con la natura.

Una richiesta così strana non gli era mai capitata, e sì che Andrea Leanza, truccatore di fama internazionale, reduce dal successo di Sanremo dove si è occupato delle trasformazioni di Achille Lauro, ne ha viste tante. Quando però al professionista di Saronno è arrivata la richiesta di realizzare un braccio finto per non ricevere il vaccino non ha creduto ai suoi occhi e ha voluto condividerla con i suoi amici e i suoi fan sui social. Una pretesa surreale, che Leanza ha rispedito al mittente, stupito e senza parole, figlia di questo periodo strano, fatto di dubbi, paure e voci incontrollate che non fanno altro che alimentare le idee più folli che si possa immaginare.

Il Calcio

La Pro Patria incappa in una giornata negativa e allo “Speroni” di Busto Arsizio nel turno infrasettimanale di Serie C viene sconfitta 3-0 dal Pontedera. I toscani trovano il vantaggio nel primo tempo con Stanzani, ad inizio ripresa capitan Le Noci colpisce il palo prima che i toscani chiudano il conto con le reti di Semprini e Magrassi. Biancoblu che torneranno in campo domenica 21 marzo a Grosseto.

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube