Valentina Vezzali ospite ai grandi eventi del canottaggio di Varese

Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario allo Sport. Una scelta “tecnica” per un ruolo strategico nel nuovo governo che ha deciso di affidare l’incarico alla schermitrice olimpionica pluridecorata: una figura esperta dello sport vissuto e praticato.

Il presidente del comitato organizzatore degli Europei di Canottaggio che si terranno alla Schiranna il prossimo 9-11 aprile, Davide Galimberti, si è complimentato con uno scambio di sms con il nuovo sottosegretario e ha colto l’occasione per invitare la Vezzali a Varese.

«Una scelta di spessore per l’esperienza maturata sul campo che potrà mettere al servizio dello sport nazionale. Gli eventi che andremo a vivere nel prossimo mese di aprile sono una vetrina importante per la nostra Varese nel panorama internazionale – spiega Galimberti -, ma sono anche convinto che la manifestazione sia un biglietto da visita per tutta la nazione che in un momento particolare come quello che stiamo vivendo sarà protagonista ospitando un grande evento. L’augurio è che Valentina Vezzali possa vivere con noi una giornata della settimana dedicata al mondo del Canottaggio».