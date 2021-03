Van de Ven e Fontanesi, spettacolo “mondiale” al Ciglione della Malpensa

Un primo e un secondo posto a testa, e la “tabella rossa” di leader assegnata solo per via del risultato in gara 2. La prima tappa del campionato italiano senior Innteck di motocross, disputata nel fine settimana sul tracciato del Ciglione della Malpensa, ha visto una sfida al femminile rovente e di altissimo livello tra l’olandese Nancy Van de Ven – vicecampionessa del mondo (foto in alto) – e l’azzurra Kiara Fontanesi che in carriera ha vinto sei volte il mondiale “rosa”.

Pari e patta alla fine, con l’olandese del team Yamaha Ceres71 insignita del primato per la vittoria in gara2 sull’italiana della Gas Gas-Fiamme Oro, la quale si era aggiudicata la prima manche proprio davanti alla rivale. Un “brava” però va sicuramente anche a Francesca Nocera (Husqvarna-Fiamme Oro), terza in entrambe le prove e quindi in ottima posizione in prospettiva campionato. Tra le ragazze in gara con moto 2 tempi la migliore è Giorgia Blasigh (Gas Gas – Bb1 Bibione), sesta assoluta.

Al Ciglione però non c’erano solo le protagoniste del tricolore femminile: ben otto in tutto le categorie impegnate per un totale di circa 300 partecipanti accolti dal Motoclub MV Gallarate con tutte le attenzioni necessarie per rispettare le normative anti-covid. A livello maschile era alta l’attesa nella classe 125: in testa alla classifica c’è Francesco Muratori (Gas Gas-Amsil) autore di due secondi posti alle spale prima di Michele D’Aniello e poi di Gabriele Arbini.

Tra i “Veteran” davanti a tutti c’è la Yamaha di Graziano Peverieri (1° e 5°), migliore di MX2 mentre in MX1 la spunta Luca Arimatea su Gas Gas. Passando alla “Superveteran” troviamo il dominio del campione in carica Fabio Occhiolini (KTM), primo in ambedue le manches; lo stesso vale per Fabrizio Bennati (KTM) tra i Master inMX1 mentre la MX2 è appannaggio di Norbert Lantschner (Honda).

Da segnalare in chiave locale le buone prestazioni dei piloti di casa: da Andrea Vendruscolo di Monvalle a Maurizio Diotto di Morazzone; da Walter Chiappa di Saronno a Ivano Ferrari di Varese.