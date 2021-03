Vandali distruggono le panchine del campo sportivo, rabbia a Marnate

Tanta amarezza e tanta rabbia per un gesto di inciviltà che rovina il campo sportivo di Marnate.

Alcuni delinquenti hanno infatti distrutto alcune panchine dell’area di via san Carlo.

A denunciarlo è la Pro loco cittadina, che nella serata di oggi, martedì 2 marzo, ha puntato il dito contro i soliti ignoti, anticipando comunque che, vista la presenza di telecamere, si potrà risalire ai colpevoli.

Questo il messaggio lanciato dall’associazione marnatese:

“Purtroppo alcuni ragazzi si sono “divertiti” a vandalizzare il nostro Centro Sportivo, rompendo le panchine di cemento e lasciando per terra una porcilaia di immondizia.

Ci chiediamo il perché? Perché non giocare a palla e usare gli spazi verdi rispettando gli spazi comunali e le persone che li mantengono in ordine?

C’è di buono che era appena stata fatta manutenzione alle telecamere…. seguirà denuncia e la cosa non rimarrà impunita… però che tristezza dover assistere a questi scenari e dover prendere provvedimenti..”