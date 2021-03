“Varese Green”: innovazione e mobilità sostenibile

VareseNews e V2Media, la media company che edita tutte le testate del gruppo, tornano per il secondo anno alla Milano Digital Week, l’iniziativa dedicata al digitale che quest’anno ha come tema “Città equa e sostenibile”. E lo fanno declinando uno dei temi cruciali per il futuro del pianeta: la mobilità sostenibile.

Il territorio di Varese vuole diventare elemento centrale di un progetto interregionale di mobilità avanzata che comprende le province di Milano, Monza Brianza, Como, Lecco, Novara e Verbania, area in cui sono dislocate 1.510 aziende del settore che danno lavoro a 83.364 persone.

Varese è la seconda provincia per numero di imprese potenzialmente coinvolgibili, terza per fatturato e occupati. La transizione verso un nuovo paradigma produttivo è un passaggio complesso che va affrontato supportando le imprese, dando informazioni, facendo formazione e investimenti in marketing territoriale.

Marco Giovannelli ha spiegato il perché VareseNews e V2Media hanno voluto organizzare questa giornata dedicata alla mobilità sostenibile: “E’ stata una scelta precisa, dedicata ad un tema importante, un aspetto della vita quotidiana: la mobilità. Il momento è particolare e ci si domanda come si ripartirà. Presenteremo con piacere progetti operativi e mettiamo in collegamento un’esperienza nazionale come quella promossa dal Governo con il Comune di Varese, che è uno dei soggetti che si è aggiudicato questa opportunità”

Un programma fitto con tanti ospiti dal mondo della politica, delle imprese, dell’università e dell’attivismo. Di seguito gli appuntamenti della lunga diretta, trasmessa anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di VareseNews.

Ore 14:30

“Italia city branding 2020”, un bando per le città

Con:

Giancarlo Defazio, direttore generale Investitalia

Ivana Perusin, assessore Comune di Varese

L’assessore Perusin ha raccontato il Progetto strategico “Varese Green Hub”, che coinvolge aree del Piemonte e del Canton Ticino. Più di 1500 imprese per 84mila addetti ai lavori. “Parliamo di centro di ricerca pre competitiva nell’ambito dell’automotive sostenibile. Da un lato sarà pura ricerca, ma affiancato da momenti di ricerca applicata: intelligenza artificiale e big data analytichs, gli ambiti di intervento. Temi legati all’European Green Deal, vocazione poggiata sia sul lato green che sulla vocazione industriale presenti nel territorio del varesotto, grazie anche alle Università presenti.

“L’area dove insediare il centro ricerca è quella della Valle Olona, nella ex scuola De Amicis”, continua l’assessore, “area che ha una sua storia industriale (tessile) e ci piace dare un continuum anche rigenerando i molti stabili essitenti. Il tutto riconvertendo un polo che era molto inquinante ad una economia green. Ha poi una posizione strategica e apre la porta verso l’Europa, la Svizzera e la Germania, Un progetto che è anche progetto di branding per la città. Inserito nel nostro à del Comune di Varese – recovery plan, che verrà inviato al governo alla fine del mese. Questo centro di ricerca rientra nelle nove aree interessate dal macro progetto.”

Una direzione di trasformazione e riconversione , quella chiesta dal governo. “Il Bando nasce dalla consapevolezza che i capoluoghi di Provincia hanno immenso potenziale per lo sviluppo industriale”, spiega Giancarlo De Fazio, “che hanno però sofferto di un defict dell’attenzione rispetto all’impegno politico per lo sviluppo delle aree metropolitane. Le città hanno bisogno di risorse assegnate in maniera diretta e obiettivi chiari, per realizzare interventi declinati in maniera lineare e di misure di supporto anche tecnico amministrative, se i progetti riguardano materie di nuova competenza, per cui non c’è magari una figura formata all’interno dei comuni”.

Ore 14:50

Ambiente, qualità della vita e mobilità: le strategie della Regione Lombardia e dell’Emilia Romagna

Con:

Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente della Regione Lombardia

Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia Romagna

L’ambiente non conosce confini regionali: ne parliamo con due rappresentati istituzionali di Lombardia ed Emilia Romagna. Per Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente di Regione Lombardia ” l’Ambiente è un tema ambizioso. Oggi viviamo una fase in cui la parola “Ambiente” è il nuovo nome dello sviluppo. La prima strategia che vogliamo mettere in campo è un cambio di cultura, basata su un alleanza forte fra impresa e ambientalismo, dove entrambi devono assumere un atteggiamento nuovo. I prossimi anni sono quelli di un cambiamento che avrà un livello di pervasività forse maggiore della rivoluzione industriale. Necessitiamo di una economia circolare, che elimi la parola rifiuti, nuove fonti energetiche rinnovabili e la tutela della biodiveristà. Regione Lombardia sta passando da una politica dei vincoli e dei divieti ad una che favorisca comportamenti virtusosi attraverso il sistema degli incentivi. Le persone scelgono comportamenti virtuosi quando vengono accompagnati nella giusta direzione.”

Per Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia Romagna “La sfida è irrimandabile, abbiamo pochissimo tempo. Ma qualcosa sta cambiando e si sta aprendo un nuovo paradigma europeo. Dopo questa pandemia è emerso come sia inscindibile migliorare la qualità di vita dell’ambiente e delle persone. In Emilia Romagna ne siamo consapevoli e abbiamo riunito province comuni e università, settore produttivo e mondo dell’associazionismo: abbiamo creato il “Patto per il lavoro e per il Clima“. Abbiamo creato un patto per l’ambiente e il clima. Obiettivi? Nuovo sviluppo e impresa di qualità, sostenibili da punto di vista energetica. Grazie ad investimenti in tecnologia ed innovazione, dall’agricoltura alla mobilità. Il tema è come rendere appetibile dal punto di vista economico lo sviluppo sostenibile.”

Ha poi concluso auspicando un intervento comune da parte delle regioni della Pianura Padana per migliorare la qualità dell’aria, sottolineando il ruolo fondamentale del trasposto pubblico, potenziando reti ma anche accompagnando una svolta culturale con scuole e società. Fra i progetti quello di una metropolitana leggera che possa alleggerire il traffico della riviera Romagnola.

Ore 15:20

Nuovi scenari e sviluppo dei territori. Una ricerca per un nuovo hub della mobilità avanzata

Con:

Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence The European House-Ambrosetti

Mauro Colombo, direttore generale Confartigianato Imprese Varese

Il Dottor Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence The European House-Ambrosetti, ha mostrato la crescita delle emissioni di CO2 dagli anni 1990 sottolineando come l’Italia sia un paese molto legato al trasposto “su gomma” e come l’età media dei veicoli sia più alta rispetto alla media europea.

“Tutto questo ha dei costi per il paese: circa 115 milioni di euro all’anno. Ma stiamo vivendo un cambio di paradigma, quello della mobilità avanzata, che porta un effetto evidente: la “flotta veicolare” in Italia cambierà radicalmente. Con Confartigianato abbiamo progettato una visione di sviluppo per il futuro di Varese, fra cui rientrava proprio la mobilità avanzata. Per le sue caratteristiche il territorio della Provincia di Varese si presta bene ad essere Hub di una nuova mobilità, per al sua rete di imprese e la sua localizzazione strategica (nazionale e internazionale)”, ha poi mostrato l’impatto economico positivo che può avere la scelta di investire nella mobilità avanzata.

Per Mauro Colombo, di Confartigianto Varese, il tessuto produttivo deve credere nella inevitabilità e nella opportunità di un cambio di marcia, scegliendo un modello produttivo e di mobilità sostenibile. “Abbiamo migliaia di aziende che operano nel settore della mobilità tradizionale che devono specializzare competenze e accettare la sfida al cambiamento, che deve vedere una orchestrazione di interessi fra privati e amministrazioni pubbliche. Come Confartigianto abbiamo messo in rilievo quanto sia fondamentale accettare questa sfida perché nell’ambito della competitività del settore manifatturiero scegliere di invesitre nella mobilità sostenibile può essere l’opportunità per invertire il trend del calo del fatturato”

Ore 15:40

Le due erre: rinascita e resilienza, come si muoveranno le nuove generazioni. La green mobility a Varese.

Con Andrea Poggio, Legambiente e autore di Green mobility

Ore 16:00

“Mobilità sostenibile e innovazione: il valore della ricerca e delle reti”

Con Elena Maggi, mobility manager e docente Università degli studi dell’Insubria

Ore 16:20

Sostenibili e innovativi: la sfida green dopo la pandemia

Con:

Samuele Astuti, consigliere regionale, segretario commissione attività produttive e formazione Regione Lombardia

Fabio Lunghi, Presidente Camera di Commercio Varese

Luca Spada, ceo Eolo e vice presidente Unione degli industriali Varese

Marco Brusati, Imprenditore e docente a contratto Università Liuc – Carlo Cattaneo

Coordina Michele Mancino, vice direttore e responsabile economia Varesenews

Ore 17:15

Transizione ecologica, dal lago alla montagna: navigazione, ciclabili e…

Chiusura dei lavori con

Dino De Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese