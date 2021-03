Varese legge Dante mentre i mastini devono rigiocare, nel podcast del 23 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 23 marzo e scelte per voi dalla redazione.

Il trasferimento della Polizia in via Aleardi, a Madonna in Campagna, piace al Questore. Mentre dall’Università dell’Insubria non ci sono risposte ufficiali, quindi l’idea di una sede universitaria a Gallarate resta una prospettiva, non certo qualcosa di imminente. Sono due aggiornamenti emersi in consiglio comunale, dove si è tornato a parlare dell’idea dell’Università a seguito di una interrogazione della consigliera Pd Anna Zambon che chiedeva al sindaco Andrea Cassani un aggiornamento ufficiale,

Un giovane di 26 anni ha “collezionato” una serie di reati nel pomeriggio di lunedì scorso dopo essere stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato mentre transitava sul Sempione diretto verso il centro storico di Busto Arsizio. L’uomo alla vista della Volante ha provato a invertire la marcia ma è stato subito raggiunto. I controlli hanno portato a scoprire che il giovane di origine nordafricana è clandestino e privo di patente di guida. Dovrà quindi rispondere di: ricettazione, guida senza patente, ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. A ciò si aggiungono le infrazioni sanzionate dal codice della strada.

Nel prossimo fine settimana riapre il campo per le vaccinazioni dei cittadini di Viggiù. Questa volta saranno convocati solo gli over 65, si tratta di 1470 residenti a cui verrà somministrato Moderna. Tutti gli altri dovranno attendere 78 giorni dalla prima dose. Nel comune si è vaccinato con la prima dose il 68% dei residenti.

Mastini Varese-Appiano di hockey su ghiaccio si rigiocherà giovedì 25 marzo alle 20,30 sulla pista di Como. La gara3 dei quarti di finale, già disputata e vinta dai gialloneri sabato scorso, dovrà essere disputata di nuovo a causa di una problema regolamentare che non ha comunque alterato il risultato.

La decisione penalizza due volte il Varese, privato senza colpe di una vittoria e costretto, in caso di nuova vittoria, a preparare la semifinale con il Merano in pochissimo tempo.

Se infatti i Mastini dovessero vincere di nuovo, la serie di semifinale comincerà già sabato sera, 27 marzo. In questo momento i gialloneri conducono il confronto dei quarti di finale per 2 vittorie a zero.

Intanto gli arbitri della gara3 già disputata sono stati incredibilmente scagionati dal giudice sportivo.

Ha riscosso grande successo l’invito “Varese legge Dante” lanciato dal Festival Tra Sacro e Sacro Monte e dal suo ideatore Andrea Chiodi ai varesini per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Tanti si sono presentati per leggere i brani della Divina Commedia in una performance teatrale collettiva racconto collettivo sarà mandato in filodiffusione ai Giardini Estensi nei mesi di giugno e luglio.