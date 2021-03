Varese senza folla nell’ultima domenica in “zona arancione”, prima che scattino i provvedimenti più restrittivi della “zona rossa”. La città e i suoi parchi non sono stati presi d’assalto in questo ultimo giorno prima delle restrizioni in programma dal 15 marzo e che rimarranno in vigore per almeno due settimane.

Anche alla Schiranna e intorno al lago non ci sono stati assembramenti e la presenza di persone è stata scarsa e costante nel tempo.

Di seguito tutte le regole che andranno rispettate nei prossimi giorni.