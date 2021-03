VareseNews torna alla Milano Digital Week per parlare di mobilità sostenibile

VareseNews e V2Media, la media company che edita tutte le testate del gruppo, tornano per il secondo anno alla Milano Digital Week, l’iniziativa dedicata al digitale che quest’anno ha come tema “Città equa e sostenibile”. E lo fanno declinando uno dei temi cruciali per il futuro del pianeta: la mobilità sostenibile.

Amministratori regionali e locali, imprenditori e docenti universitari si confronteranno e presenteranno le loro soluzioni per ripensare la mobilità come la intendiamo e renderla uno strumento di rispetto dell’ambiente. «Immaginare nuovi modi di muoversi, conciliando le esigenze di sviluppo economico con quelle di tutela ambientale è una delle sfide chiare per il futuro. La partita per vincerla, però, si gioca oggi», spiega Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e presidente di V2Media. «Siamo convinti dell’importanza di affrontare queste tematiche», aggiunge, «e di farlo conciliando la prospettiva generale con quella locale».

Ecco il programma della giornata di giovedì 18 marzo:

h 14.30

“Italia city branding 2020”, un bando per le città

Giancarlo Defazio, direttore generale Investitalia

Ivana Perusin, assessore Comune di Varese

h 14.50

Ambiente, qualità della vita e mobilità: le strategie della Regione Lombardia e dell’Emilia Romagna

Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente della regione Lombardia

Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia Romagna

h 15.20

Nuovi scenari e sviluppo dei territori. Una ricerca per un nuovo hub della mobilità avanzata

Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence The European House-Ambrosetti

Mauro Colombo, direttore generale Confartigianato Imprese Varese

h 15.40

Le due erre: rinascita e resilienza, come si muoveranno le nuove generazioni. La green mobility a Varese

Andrea Poggio, Legambiente e autore di Green mobility

h 16.00

“Mobilità sostenibile e innovazione: il valore della ricerca e delle reti”

Elena Maggi, mobility manager e docente Università dell’Insubria

h 16.20

Sostenibili e innovativi: la sfida green dopo la pandemia

Samuele Astuti, consigliere regionale, segretario commissione attività produttive e formazione Regione Lombardia

Fabio Lunghi, Presidente Camera di Commercio Varese

Luca Spada, ceo Eolo e vice presidente Unione degli industriali Varese

Marco Brusati, Imprenditore e docente a contratto Università Liuc

h 17.15

Transizione ecologica, dal lago alla montagna: navigazione, ciclabili e…

Dino De Simone, assessore Comune di Varese

La diretta dell’evento potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di VareseNews.

L’iniziativa di giovedì 18 marzo rappresenterà anche l’occasione per annunciare il lancio di un nuovo canale sul sito di VareseNews, tutto dedicato alla sostenibilità. «Si tratta del tema decisivo per il presente e soprattutto per il futuro», conclude Giovannelli, «per questo abbiamo deciso di dedicargli uno spazio importante sulla nostra testata, che la racconti sia a livello globale che, soprattutto, sul piano locale».

Foto di copertina di Dominique Knobben da Pixabay