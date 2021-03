Chi sono i veri barboni? La lettera di due senza tetto di Varese

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di due senza tetto di Varese che raccontano una vicenda molto triste. Ieri hanno perso 20 euro in piazza Repubblica che sono stati poi presi da alcuni individui che non hanno voluto restituirglieli, trattandoli male solo perchè vivono per strada.

Gentile direttore,

siamo F. e R., due senza tetto di Varese che ieri (martedì) verso mezzogiorno erano in piazza Repubblica a Varese.

A me è caduta una banconota da 20 euro e il mio amico R. se n’è accorto ma non ha avuto nemmeno il tempo di raccoglierla perchè nel frattempo dei passanti si sono fiondati nel raccoglierli subito dopo.

Il mio amico ha provato a dirgli che i soldi erano i miei ma ci è stato risposto che siamo dei barboni e che se fossimo stati diversi allora ci avrebbero creduto. Noi saremo senza casa ma un atto del genere alla fine lo hanno fatto persone che hanno 4 mura e un tetto sulla testa e, probabilmente, pure un’entrata fissa quindi chi si è comportato davvero da barbone? Se si potesse pubblicare questa lettrera dato che ovviamente noi abbiamo lasciato stare perchè altrimenti saremmo finiti a litigare per una manciata di euro. La piazza è ripresa dalle telecamere e basterebbe andare e rivedersi il filmato per capire cosa è successo.

La risposta che ci hanno dato quelle persone è stata: «Con quei 20 euro ci andiamo a fare un aperitivo alla faccia vostra» – dileguandosi subito dopo.

Cordiali saluti e buona giornata