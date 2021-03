Via Carnia a Varese rimane chiusa: emessa un’ordinanza “fino a fine lavori”

Non è più certa la parola fine per la chiusura del tratto di via Carnia transennato da mercooledì all’altezza della Scuola Anna Frank a causa di una perdita di idrocarburi da un camion.

Galleria fotografica Perdita di idrocarburi in via Carnia. Altro giorno di chiusure e di traffico 4 di 19

Lo sversamento di gasolio che già si era rivelato più grave del previsto (si parla di 500 litri fuoriusciti dal veicolo) ha costretto la polizia locale a emanare un’ordinanza di chiusura del tratto “fino a che non saranno finiti i lavori”.

Dopo le idropulitrici, i tecnici dell’ufficio strade e la polizia locale di Varese avevano scelto prima la via dell’assorbimento attraverso la sabbia, poi con resine assorbenti, ma i tempi, per assorbire tutta la fuoriuscita, si sono evidentemente allungati.

Nel frattempo la strada è chiusa all’altezza di via Guicciardini per chi proviene dal centro e, per chi proviene da via Monte Generoso, all’altezza di via Majano.

La linea C degli autobus urbani continua a fermarsi all’altezza della chiusura della strada, dove resterà il capolinea del bus fino a che non verrà riaperto quel tratto di strada.

Per la mitigazione del traffico non resta perciò che appellarsi alla zona arancione rinforzata, nella speranza che possa mtigare i problemi fino alla riapertura della strada.