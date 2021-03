Via libera da RFI agli ascensori tra via Mameli e via De Amicis. E per i soldi Somma bussa in Regione

Somma Lombardo parteciperà al bando di Regione Lombardia per la rigenerazione urbana con il progetto Wonder Pass, ovvero i due ascensori al sottopassaggio ferroviario che collegano Mezzana al centro di Somma, da via De Amicis.

«Il sottopasso è già a progetto, noi proponiamo a Regione di finanziare l’ultimo step, chiedendo il 48%», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Piantanida Chiesa; infatti, l’opera rientra nel piano Opere Pubbliche 2021-2023, già votato nel consiglio comunale di febbraio.

L’opera, già approvata da Rfi, costa 625mila euro, «comprese le prescrizioni richieste da Rfi: una volta completata – continua l’assessore – consentirà di ricollegare il tratto dopo la chiusura nel 2010, abbattendo una delle più grosse barriere architettoniche a Somma». Oltre a collegare la frazione di Mezzana alla stazione, ciò permetterà anche agli studenti dell’istituto tecnico agrario di aumentare i propri spostamenti.

Così facendo, «si riqualifica un’intera area, insieme alla parte finale di via De Amicis, con un piccolo rialzo; è un’opera importante».