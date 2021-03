Via Val Lagarina a Varese non sarà più una piscina: aggiudicati i lavori per drenare le acque piovane

L’intervento è stato approvato nel luglio scorso, nel primo consiglio comunale “in presenza” dopo il primo lockdown.

Ora è arrivato il tempo dei lavori: è stato infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche in Via Val Lagarina a Varese, che prevede una spesa complessiva pari a 40.000 euro, di cui 27mila circa per lavori ed oneri per la sicurezza e quasi 13mila per somme a disposizione. I lavori sono stati affidati alla “F.lli Re di Re Mario e Carlo S.A.S” di Gallarate.

In via Val Lagarina, strada residenziale sterrata in zona Belforte, da oltre 15 anni i residenti convivono con un problema di assorbimento dell’acqua, che ad ogni pioggia abbondante crea difficoltà e allagamenti tanto da “imprigionarli” nei palazzi.

L’intervento prevede le opere che permettono la canalizzazione delle acque, senza le quali non è possibile risolvere il problema di base. Questa prima opera renderà poi possibili anche eventuali ulteriori interventi, come l’asfaltatura della via, non prevista però nell’attuale progetto.