Da Villa Della Porta Bozzolo alla scoperta della Valcuvia in mountain bike

Alla scoperta di un itinerario da percorrere in bicicletta, tra i sentieri della Valcuvia. La rubrica “Italia mi piaci ” del Fai- Fondo Ambiente Italiano ci porta tra le bellezze naturali e storiche del Varesotto.

Il video vede come protagonista Federica Amelio (campionesse italiana donne Amatori Downhill 2017) che in sella alla sua mountain bike parte dalla bellissima Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno per percorrere 25 Km tra i boschi e sentieri della zona.

La villa costruita nel Cinquecento, ancora oggi custode di antichi arredi e con un grande giardino all’italiana, è custodita alla perfezione ed è stata acquistata dal Fai- Fondo Ambiente Italiano nel 1989. Da allora è dunque un luogo aperto al pubblico, dove arte, storia, tradizioni si intrecciano. Un luogo prezioso e unico, a pochi chilometri da Arcumeggia, quello che viene definito il “paese dipinto”.

Il percorso in bicicletta parte dunque da Villa Della Porta Bozzolo, dove è in essere il progetto per il collegamento della pista ciclabile che unirà Laveno a Luino. – Il sistema delle ciclovie del Varesotto cresce con altri 100 km di piste

Si passa quindi per la ciclabile della Valcuvia, verso Luino, al fianco del Boesio, svelando le tante anime del luogo, quella rurale ma anche industriale. Nel video si parla quindi dell’antica tranvia e delle sue pensiline, ancora oggi presenti sul territorio (ricordando anche quella di Velate, sotto al Sacro Monte). Sguardo poi al Monte San Martino, al ridotto di San Giuseppe e quindi alla affascinante Linea Cadorna. Si passa per Rancio, Cavona e Cuvio per poi tornare davanti al maestoso cancello di Vella Della Porta Bozzolo, con una promessa. La campionessa saluta gli spettatori ricordando: “Riapriamo presto, vi aspettiamo”.

Per scoprire i percorsi il Fai ricorda inoltre il sito: www.passeggiatefaibozzolo.it

