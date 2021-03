Vittime della mafia, due vetrofanie sugli immobili confiscati e rinati a Castellanza

Castellanza ha commemorato le vittime della mafia con una cerimonia ristretta ma molto sentita organizzata dall’associazione Area Giovani.

Il palco è stato allestito davanti ai due immobili confiscati dal Tribunale di Milano a Zappo Antonino, boss del narcotraffico, acquisiti dal Comune di Castellanza nel 2011 e assegnati tramite un bando pubblico a due realtà del terzo settore: Officina Casona, che ha aperto il lavoratorio artigianale “Il Parallelo” dando lavoro a giovani, rifugiati politici e persone fragili, e Auser i cui volontari anche in piena pandemia continua a aiutare chi ha più bisogno accompagnandoli in ospedale e portando loro la spesa.

«Chi usa beni confiscati diventa protagonista di un processo di restituzione alla collettività di quanto le è stato tolto dalla prepotenza mafiosa – ha detto commosso il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini – Ed è in questo modo che la comunità partecipa a una storia di rivincita dello Stato. Oggi inauguriamo sulle vetrine dei due immobili le vetrofanie che documentano che sono “Beni stati confiscati alla criminalità organizzata” e credo sia un momento importantissimo».

Doveroso da amministratori pubblici anche fare memoria delle vittime innocenti delle mafie: «Leggere i nomi delle vittime – ha proseguito il primo cittadino – è un modo per fare rivivere quegli uomini, donne, bambini e bambine, per non fare morire le idee testimoniate e l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce, ma anche le vite di chi si è trovato nella traiettoria di una pallottola: storie pulsanti di vita e sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione dei diritti di libertà negati. Ringrazio i giovani che hanno organizzato questa commemorazione oggi, perchè la presenza dei giovani è fondamentale per non dimenticare tutto questo».

L’associazione “Area Giovani” è da tempo impegnata su queste tematiche per non dimenticare: «Abbiamo più volte organizzato eventi volti a riflettere su questi temi purtroppo diffusi in tutta Italia – ha detto il presidente – e lo continuiamo a fare spronati dal messaggio del giudice Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”, frase che ci sprona ad impegnarci per un mondo più libero».