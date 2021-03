Voli sicuri e Digital Week, buone notizie nel podcast del 10 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews.

Queste le notizie scelte per voi pubblicate il 10 marzo.

La campagna vaccinale è in affanno ma la rete ospedaliera al momento tiene. Il direttore generale del Welfare regionale Pavesi è intervenuto nella seduta della Commissione sanità regionale spiegando la situazione epidemiologica in Lombardia: « Ci sono territori in questo momento in difficoltà come Brescia, Mantova e Cremona. Altre zone dove il numero dei nuovi positivi è al di sotto dei limiti indicati dal Governo di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. In particolare Varese, Sondrio, Bergamo e Lodi hanno andamenti ancora non preoccupanti. Anche il sistema ospedaliero, al di là delle province indicate, sta tenendo e i cittadini lombardi oggi hanno la garanzia di ottenere cure e assistenza adeguate negli ospedali». Circa la campagna vaccinale, il direttore Pavesi ha spiegato che la campagna con Pfizer sta procedendo nei limiti delle dosi a disposizione perché le scorte sono ridotte a 15%, più elevate le scorte di Astrazeneca, vaccini che, da questa settimana, vengono utilizzati nella campagna avviata per il mondo della scuola, delle forze dell’ordine e nelle case circondariali.

Via libera alla sperimentazione dei voli “Covid-Tested” tra Milano Malpensa e gli Stati Uniti. Il provvedimento favorirà il traffico aereo intercontinentale grazie a voli più sicuri. L’ordinanza del Ministro Speranza prevede che tutti i passeggeri in partenza sulla tratta Milano-New York e viceversa dovranno presentare, all’atto dell’imbarco, una certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PRC) o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti il volo. In particolare, i passeggeri in arrivo a Malpensa, avranno la possibilità di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario, previsto per coloro che arrivano dagli Stati Uniti, effettuando un test antigenico (RADT) in aeroporto. Il provvedimento governativo sarà in vigore, salvo proroghe, fino al 30 giugno 2021.

E’ prevista per dopo Pasqua l’inaugurazione del parcheggio dell’ospedale del Ponte di Varese. Ci sono infatti ancora tre settimane di lavori, imprevisti esclusi, prima dell’apertura del grande e molto atteso multipiano, anche se i cantieri sono ormai davvero alle ultime battute. Il parcheggio dell’ospedale dei Bambini, il più importante della provincia, avrà 315 posti in totale, su 4 livelli Come già previsto dalla convenzione con il Comune di Varese i costi all’ora non saranno più di 1,50 euro, e una parte dei posti saranno destinati ai lavoratori dell’ospedale.

«Sostenibilità, uguaglianza, diritti e inclusione». Questi i temi che hanno guidato la stesura del programma della quarta edizione della Milano Digital Week. Una manifestazione che si svolgerà dal 17 al 21 marzo, per il secondo anno consecutivo in forma completamente digitale, alla quale parteciperà anche VareseNews con un evento promosso da V2Media. «Quest’anno avremo 650 eventi. Abbiamo lanciato una call per raccogliere proposte a dicembre e abbiamo avuto avuto un ritorno davvero notevole », ha spiegato Nicola Zanardi, presidente di Hublab e curatore dell’evento. Un successo forte della consapevolezza di quanto «il digitale sia un bene essenziale» maturata durante un anno di pandemia.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che ad oggi hanno risposto al nostro umile appello con una forte solidarietà, vicinanza e messaggi di grande incoraggiamento”. Sono le parole di Deborah Iori appena rientrata in Italia e arrivata a Sangiano, comune dove vive con la sua famiglia dopo le cure salvavita ricevute a Dallas. La donna di 44 anni è affetta da una grave e rarissima malattia che può essere affrontata solo grazie al ricovero che ogni anno deve effettuare in un centro specializzato negli Usa. Ma quest’anno un intoppo burocratico aveva messo in forse il viaggio della speranza che è stato reso possibile anche grazie alla forte attenzione mediatica rivolta alla vicenda, finita nelle cronache nazionali. Ora Deborah continua la sua raccolta fondi per le forti spese che deve sostenere per le cure in Italia.

Le scuole sono chiuse come buona parte delle attività ludiche e sportive, la vita di comunità ne subisce le conseguenze e chi ne soffre di più sono spesso i più giovani. Anche per gli oratori vale lo stesso discorso e per questo anche i parroci si inventano nuove soluzioni per coinvolgere e comunicare con i fedeli più smart. A Saronno don Federico Bareggi, responsabile della Pastorale Giovanile che comprende i sei oratori della città, ha aperto il suo canale YouTube, arrivato a quasi 800 iscritti, dove da un anno a questa parte condivide contenuti legati al Vangelo del giorno, con spunti e riflessioni che possono accompagnare i fedeli. Il canale è fatto per stare vicino alle persone e don Federico non è il primo ad aver sfruttato i social: nella vicina Busto Arsizio c’è una vera e propria web star come il 27enne don Alberto Ravagnani, che attraverso i propri canali parla ai giovani, ma non solo, di tutta Italia

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube