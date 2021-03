I volontari puliscono l’area del Parco di Città a Cassano, poi arriverà il cantiere

Fa passi avanti il progetto del “Parco di città”, il grande parco urbano che da anni si sta progettando a Cassano Magnago, nell’area dietro al cimitero cittadino.

«Dopo anni di lavoro, una montagna burocratica da scalare, infinite riunione per arrivare all’obiettivo tanto desiderato e promesso ai cassanesi abbiamo consegnato ufficialmente i lavori alla ditta aggiudicatrice per il Parco di Città» ha annunciato il sindaco Nicola Poliseno, anticipando ulteriori novità nei prossimi giorni.

Il progetto del Parco di Città è legato alle compensazioni di Pedemontana e il percorso è appunto in corso da alcuni anni, con la progressiva acquisizione delle aree: risale a oltre un anno fa la redazione del progetto.

Nel frattempo domenica un gruppo di volontari cassanesi, i cacciatori di Cassano e le società sportive Green Pistons Team Enduro e il Dojo si sono arrivati per avviare un’opera di pulizia dei terreni interessati, che fanno parte di quell’ampia fascia di verde compresa tra via Mantova a Nord, via San Pio X a Sud, l’asse viale Rimembranze-via Piave a Est e il quartiere intorno a via Garibaldi a Ovest.

Il progetto del Parco di Città di Cassano Magnago

Avviato nel 2016, il progetto prevede interventi su una superficie complessiva è di 55.000 m² riqualificando un’area agricola, ampliando la copertura arbustivo-arborea con predominanza di piante autoctone (duemila nuove piante) per incrementare la biodiversità e la mitigazione del microclima locale, riqualificare e potenziare la percorribilità ciclopedonale dell’area, per connettere quartieri attraverso percorsi adatti a diversi utenti, dalle famiglie agli sportivi.

Complessivamente sono previsti tre km di ciclopedonale interne all’area del parco, suddivise in due anelli da 1,4 km e 800 metri percorribili da tutti, carrozzine e carrozzelle comprese, e un percorso sterrato per mountain bike.