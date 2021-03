“Vorrei una pista ciclabile tra Casorate Sempione e Cardano al Campo”

Una pista ciclabile tra Casorate Sempione e Cardano al Campo.

È il “sogno” di Filippo Legato, referente di Fratelli d’Italia a Casorate: «Sto cercando di smuovere le acque, perché potrebbe essere un’opera importante per il territorio» racconta con entusiasmo. «Moltissimi casoratesi si sono mostrati d’accordo e a questo punto voglio coinvolgere anche Cardano».

L’idea è interessante, perché i due paesi non sono distanti, ma al contempo la strada – che attraversa un bosco fitto – è relativamente stretta e pericolosa. La strada è provinciale, la Sp68 “degli arsaghit“: due chilometri esatti dalle ultime case abitate di Casorate all’intersezione con via Giovanni XXIII a Cardano. Meno di un chilometro e mezzo se invece si considera il tratto nel cuore del bosco, appena oltre il centro sportivo Altobelli, ultima propaggine del paese di Casorate.

Come detto la competenza sulla tratta è della Provincia, ma certo una iniziativa congiunta dei due Comuni potrebbe porre le basi per un accordo di programma per intervenire sulla provinciale. «Conosco entrambi i sindaci e mi attiverò per ottenere il risultato» dice Legato, che – da referente di Fratelli d’Italia – è convinto che il fatto che entrambe le amministrazioni siano di centrodestra potrà agevolare l’accordo.

Magari guardando alle eventuali risorse che possono venire dalle compensazioni per la nuova, prevista ferrovia Gallarate-Malpensa T2, che tocca prima di tutto i due Comuni di Cardano e Casorate.