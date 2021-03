I voti della Pro Patria: Boffelli dottore, in attacco manca il “tiro da tre punti”

La Pro Patria pareggia 0-0 a Gorgonzola contro l’Albinoleffe in una gara bloccata ma nella quale forse avrebbe meritato qualcosa in più I tigrotti hanno il merito di averci provato di più, ma non è bastato. Bene la difesa, sempre attenta, attaccanti che non hanno trovato il varco giusto

PAGELLE

GRECO 6,5: Non deve compiere parate impegnative, ma anche su qualche conclusione insidiosa non trema

GATTI 6,5: In difesa gestisce senza correre rischi, prova a dar manforte anche in zona offensiva

BOFFELLI 7: Settimana da ricordare: laurea, compleanno e dirige la difesa della Pro a un altro clean sheet. Una vittoria l’avrebbe resa ancora più bella

MOLINARI 6: Sembra un po’ impacciato ma si fa sempre trovare pronto

COLOMBO 6,5: Tutta la gara da esterno, come un ragazzino. Alla faccia dei 38 anni

NICCO 6: Solita grinta, ma questa volta non riesce a trovare la concretezza sperata

BERTONI 6,5: Su un campo molto gibboso prova comunque a creare calcio. Il lancio giusto lo troverebbe anche, ma Pizzul non riesce a tramutare in gol (Fietta s.s: Pochi minuti nel finale)

BRIGNOLI 5,5: Tanta corsa ma anche un paio di palle perse in zona avanzata che potevano essere gestite meglio

Galli 6: Tanta corsa e un paio di giocate interessanti in avanti. Suo l’assist per Colombo con una bella incursione

PIZZUL 6,5: Altra gara di spessore per il laterale mancino. Si fa sorprendere all’inizio dalla velocità di Tomaselli ma gli prende le misure e non gli lascia più spazio. Peccato per quell’occasione da gol non sfruttara

Spizzichino 6: Si presenta con un destro che passa di poco sopra la traversa. Poi una prova a servizio della squadra

KOLAJ 6: Qualche lampo ma non trova la giocata per sbloccare la gara

Le Noci 6: Ci mette esperienza e tanta voglia, peccato non arrivi la zampata vincente come in altre occasioni quest’anno

LATTE LATH 6: Si costruisce con velocità e forza un paio di belle occasioni ma al momento del tiro non riesce mai a tramutare i sogni in realtà

Castelli 5,5: Sembra un po’ fuori dal gioco. Deve ritrovare la verve migliore