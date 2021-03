Whirlpool zero rifiuti in discarica in 25 siti. Tra i virtuosi della sostenibilità anche la fabbrica di Cassinetta

Whirlpool corporation ha presentato il Rapporto annuale di sostenibilità 2020 che misura l’impegno della multinazionale in ambito ambientale e sociale, le iniziative di governance (ESG) e i progressi nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità, inclusione e diversità.

L’anno appena passato, caratterizzato dalla pandemia causata dal coronavirus, ha aumentato ulteriormente l’attenzione dell’azienda, già alta, per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

«La sostenibilità è al centro della nostra cultura ed è di fondamentale importanza per la nostra visione: essere la migliore azienda di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio alla costante ricerca di migliorare la vita in casa- ha affermato Marc Bitzer, presidente e ceo di Whirlpool Corporation – Mentre lavoravamo per rispondere alle sfide del COVID-19 nel 2020, la nostra resilienza ci ha permesso di prenderci cura dei nostri dipendenti, consumatori e comunità pur continuando a soddisfare e portare avanti i nostri impegni ambientali e sociali. Siamo orgogliosi del ruolo che svolgiamo nella protezione delle nostre persone e del nostro pianeta, mentre continuiamo ad impegnarci per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi».

Ecco una sintesi dei risultati e dei continui progressi illustrati nel Sustainability report 2020 di Whirlpool corporation.

Ambiente

Raggiungimento dell’obiettivo di zero rifiuti in discarica in 25 dei nostri 35 siti, tra cui Cassinetta di Biandronno (Varese) e Melano (Ancona).

Negli ultimi quattro anni, Whirlpool ha raggiunto la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con i requisiti stabiliti dall’Accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi.

Raggiunti livelli record di riduzione del consumo energetico e idrico negli stabilimenti.

Gli elettrodomestici Whirlpool hanno una percentuale di riciclo che supera il 90%: quasi ogni materiale rientra nel ciclo produttivo e viene riutilizzato.

A Torino l’azienda è partner di Green Pea, il primo punto vendita ecosostenibile al mondo, con il quale condividiamo la convinzione che tutti possano fare la loro parte, a casa e nelle proprie comunità, per migliorare la vita su questo pianeta.

Sociale

È stato formalizzato il nostro impegno per l’UN Global Compact. Aderendo a questa iniziativa riconosciuta a livello mondiale, Whirlpool Corporation continua ad allargare i propri interventi a sostegno di procedure aziendali sostenibili e responsabili nelle operazioni globali.

Annuncio di our pledge to equality and fairness for our black colleagues (Il nostro impegno per l’uguaglianza e l’equità per il nostro collega nero, un piano d’azione pluriennale che include l’impegno ad aumentare del 50% il numero di dipendenti di colore a tutti i livelli e a livello dirigenziale.

Massimo punteggio ottenuto nello Human Rights Campaign Foundation’s annual Corporate Equality Index per il 18° anno consecutivo. Tale riconoscimento riflette il costante impegno di Whirlpool Corporation per l’inclusione e la diversità e designa l’azienda come “Miglior posto di lavoro per l’uguaglianza LGBTQ.”

L’inserimento nel Diversity Best Practices Inclusion Index 2020 evidenzia il costante impegno di Whirlpool Corporation in pratiche efficaci nel campo della diversità e dell’inclusione. Whirlpool Corporation è stata una delle 98 aziende ad ottenere una valutazione di almeno il 60%, segnando la nostra inclusione nell’indice per il terzo anno consecutivo. Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, Whirlpool Corporation è intervenuta per salvaguardare i dipendenti e le comunità, con donazioni di beni e fondamentali dispositivi di protezione individuale, essenziali per gli ospedali e le organizzazioni sanitarie locali. Inoltre, ha progettato e prodotto il Powered Air Purifying Respirator, un’innovazione potenzialmente salva-vita sviluppata in collaborazione con Dow Inc. e Reynolds Consumer Products Inc., in sole sette settimane.

La governance

Nell’ambito della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Task force sulle informazioni finanziarie relative al clima), Whirlpool Corporation ha iniziato a condividere il proprio contributo ai rischi ed alle opportunità legati al cambiamento climatico. Negli ultimi due anni, sono state nominate due donne come membri del board of directors, portando a 33% (ovvero 4 su 12) la percentuale di donne tra i membri non dipendenti di Whirlpool Corporation. Inoltre, 7 su 12 dei director non dipendenti rappresentano minoranze etniche o di genere. Integrazione estesa dei principi ESG in tutta l’azienda, con la formazione di consigli ESG (Environmental, social and corporate governance) guidati dai membri del nostro Comitato Esecutivo e una Task Force ESG ampliata.

«Ci impegniamo a proteggere l’ambiente dove operiamo, a sostenere la crescita continua delle nostre persone, a garantire la loro sicurezza e a fare sempre del nostro meglio per sostenere le nostre comunità», ha affermato Ron Voglewede, direttore Global sustainability di Whirlpool Corporation. «Nel 2020, abbiamo perfezionato la nostra struttura di governance per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei fattori ESG e indirizzare meglio il progresso del nostro lavoro. Continuiamo ad ottenere i nostri obiettivi e ci impegniamo a guidare il settore per raggiungere un cambiamento positivo per le nostre persone, le nostre comunità e il nostro ambiente».

Nel 2020, le iniziative dell’azienda si sono concentrate sul supporto dei bisogni immediati delle comunità, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, come delineato sia nella relazione sulla sostenibilità che in quella annuale. I siti produttivi Whirlpool Corporation dell’azienda sono rimasti aperti e lavorano per produrre frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici ed elettrodomestici da cucina, necessari affinché le persone possano rimanere al sicuro in casa.

Per ulteriori informazioni sul Sustainability report 2020 di Whirlpool corporation