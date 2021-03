WizzAir ha annunciato un nuovo volo da Malpensa a Cagliari

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ha annunciato oggi la sua 42a base a Palermo. La compagnia aerea baserà due aeromobili Airbus A321 all’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino nel giugno 2021. Ma nel corso della conferenza stampa sono state annunciate anche nuove rotte sulle altre basi, tra cui il volo Milano Malpensa-Cagliari.

I due Airbus A321 supporteranno l’operatività di undici nuove rotte che collegano le seguenti 10 città: Basilea-Mulhouse-Freiburg (Euroairport), Bologna, Londra Luton, Milano Malpensa, Pisa, Torino, Treviso, Verona, Brindisi, Cagliari per un totale di più oltre 1.000.000 di posti in più in vendita dall’Italia nel 2021. L’estesa rete di Wizz Air servirà l’economia italiana oltre a collegare destinazioni sempre più richieste.

Intervenendo oggi alla conferenza stampa, George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato: «Dopo 17 anni di operazioni di successo in Italia, sono lieto di annunciare la nostra quarta base italiana a Palermo. L’annuncio di oggi è alla base del nostro impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli all’avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con la più bassa impronta ambientale in Europa. L’espansione di Wizz Air non solo offrirà opportunità di viaggio più convenienti, ma contribuirà anche alla ripresa delle economie locali e in particolare alla ripresa dell’industria del turismo».

Wizzair aveva annunciato a fine primavera 2020, nel cuore della crisi Covid-19, la sua decisione di investire con una nuova base su Milano Malpensa.