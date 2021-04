17 milioni di euro ai Comuni del Varesotto per la transizione ecologica

17,2 milioni di euro è la cifra destinata ai Comuni della provincia di Varese grazie alla misura “Futuro in Comune” del progetto Rigenera Italia che finanzia le amministrazioni locali per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

Il contributo, raddoppia il fondo già stanziato con la “norma Fraccaro”, si passa da 500 milioni a un miliardo di euro per il 2021. Ogni sindaco ha a disposizione una somma che va dai 100 mila euro ai 500 mila euro da spendere entro il 15 settembre per “rigenerare” il Comune: rifacimento di strade, manutenzione di edifici pubblici e scuole, realizzazione o completamento di piste ciclabili, installazione di pannelli fotovoltaici, ammodernamento di caldaie in edifici pubblici, abbattimento di barriere architettoniche e tanto altro ancora.

«È un’iniziativa che guarda alla transizione ecologica ed è importante che i sindaci della provincia di Varese utilizzino i fondi stanziati. Il provvedimento ‘Rigenera Italia’, è un’occasione straordinaria per incidere sul territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini», sottolinea il Capogruppo in Commissione Lavoro del M5S alla Camera, Niccolò Invidia. «Non solo, con questo progetto prevediamo l’apertura di 8 mila cantieri entro il 15 settembre, aiutando così la ripresa del Paese con il rilancio delle piccole e medie imprese e dell’economia locale, nonché favorire l’occupazione di nuovi posti di lavoro» – conclude Invidia.