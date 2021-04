Il 22 Aprile le scuole celebrano la Giornata Mondiale della Terra: ecco come aderire

Il 22 aprile 2021 si terranno le Celebrazioni italiane della 51esima Giornata Mondiale della Terra, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, che coinvolge ogni anno le scuole e i giovani, protagonisti assoluti e centrali in questa edizione, dedicata alla COP Giovani che, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, vedrà dal 28 al 30 settembre 2021 ragazze e ragazzi di tutto il mondo incontrarsi a Milano per elaborare proposte concrete che saranno portate alla COP26, la Conferenza delle Parti dell’UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change che si terrà il prossimo novembre a Glasgow.

La Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2021 verrà celebrata con la quinta edizione del Festival Educazione alla Sostenibilità, organizzato ogni anno anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Il Festival, che rappresenta ormai un consolidato appuntamento per gli alunni dell’intero ciclo scolastico, si svolgerà anche quest’anno in modalità multimediale sulla piattaforma Rai Play, all’interno della Maratona #OnePeopleOnePlanet, prodotta Earth Day Italia: un intreccio di testimonianze, una staffetta di voci da tutto il mondo.

In particolare, tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado potranno partecipare al Festival attraverso le seguenti modalità:

– gli studenti potranno collegarsi su www.raiplay.it per seguire i contenuti della Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet. Durante tutta la mattinata si alterneranno ospiti in studio, testimonial, tutorial, approfondimenti scientifici, storie di ragazzi che racconteranno il loro impegno per il Pianeta e la Comunità, intrattenimento e tanta musica.

– le scuole interessate potranno segnalare i propri progetti ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 al link https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-allaSostenibilita/IoCiTengo2

Partecipando alla settima edizione del Contest #IoCiTengo, i loro studenti potranno così diventare Ambasciatori per la Terra.

Informazioni più dettagliate sul programma culturale e di intrattenimento della Maratona #OnePeopleOnePlanet saranno aggiornate e consultabili su: https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-alla-Sostenibilita/Festival-dellEducazione-alla-Sostenibilita

Infine, all’indirizzo scuole@earthdayitalia.org, gli istituti scolastici, per il tramite dei docenti referenti, avranno la possibilità di segnalare progetti o iniziative di valenza ambientale da loro realizzati, che potranno essere pubblicati e presentati alle Autorità e alla stampa.