Il 25 Aprile alternativo di Busto: “Un cartellone colorato per un mosaico di Resistenze”

Il 25 Aprile alternativo è in piazza Vittorio Emanuele II con il Comitato Antifascista che, come ogni anno, invita a celebrare la 76esima Festa della Liberazione in un modo diverso e spesso originale.

Quest’anno il titolo dell’iniziativa è Collettiva Resistenza e viene richiesto di portare un cartellone colorato resistente per comporre un grande mosaico: «Sarà il racconto di questo anno difficile di resistenze umane nella pandemia. Il virus porta disuguaglianza, sofferenza e riduzione dei diritti come il fascismo e la guerra».

L’iniziativa è organizzata in gemellaggio con l’Anpi di Cassano Magnago che ha riproposto l’iniziativa anche nella propria città. Appuntamento alle 11 di domenica con una particolare attenzione alle norme anti-contagio: «Un po’ distanti e con mascherina ma vicinissimi coi cuori».