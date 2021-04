47 passeggeri arrivati a Malpensa dall’India sono stati messi in quarantena in un Covid Hotel

47 passeggeri arrivati all’aeroporto di Milano Malpensa con un volo proveniente dall’India sono stati trasferiti per quarantena precauzionale in un Covid Hotel.

L’operazione è stata gestita ieri sera dagli operatori del Nucleo di Pronto Intervento e della Sala Operativa di Croce Rossa Lombardia, ovviamente con le procedure di “alto biocontenimento” previste nel caso di rischio di contagio.

I 47 passeggeri sono stati trasferiti al Jet Hotel di Gallarate, il Covid hotel più vicino a Malpensa, che già dal 2020 svolge questo servizio per conto di Ats Insubria, l’agenzia della salute competente per la provincia di Varese e dunque anche per l’aeroporto intercontinentale di Milano.

Il trasferimento in struttura di quarantena è giustificato dalla precauzione verso la Variante indiana del Sars-Cov-2 e dai forti tassi di contagio che si registrano nel Paese asiatico. I passeggeri sono stati sottoposti a tampone da Ats in aeroporto, al momento dell’ingresso in Italia: si è in attesa dell’esito ed è previsto un secondo tampone di verifica.