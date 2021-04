A1 Milano-Napoli: chiusa per due ore notturne l’uscita della stazione di Lodi

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, dalle 21:00 alle 23:00 di martedì 20 aprile, sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Melegnano, sulla stessa A1, o alla stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano.